Avrupa'ya flaÅŸ KHK adÄ±mÄ±

Yeni KHK ile hÃ¼kÃ¼met, gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini 30 gÃ¼nden 14 gÃ¼ne indirdi, 5 gÃ¼nlÃ¼k avukat yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bu adÄ±m Avrupa Konseyi ile olan iliÅŸkileri toparladÄ±.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye'yi 'izleme sürecine' almasÄ± teklifini görüÅŸmeye hazÄ±rlanÄ±rken hükümet yeni KHK'larla Avrupa'nÄ±n endiÅŸelerini gidermeye yönelik adÄ±mlar attÄ±. GözaltÄ± süresi 30 günden 7+7 güne indirilirken, 5 günlük avukat yasaÄŸÄ± kÄ±sÄ±tlamasÄ± da kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Önceki KHK'larla maÄŸdur olduÄŸunu düÅŸünen kiÅŸi ve kurumlarÄ±n itirazlarÄ±nÄ± incelemek için 'OlaÄŸanüstü Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu' kuruldu. Bu adÄ±mlar sonuç verdi ve AKPM, Ankara açÄ±sÄ±ndan olumsuz ÅŸekilde sonuçlanabilecek bir süreci frenleyen bir karara imza attÄ±.

Ä°TÄ°RAZLARA Ä°NCELEME

685 sayÄ±lÄ± KHK ile doÄŸrudan KHK hükümleri ile tesis edilen iÅŸlemlere iliÅŸkin baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirmek ve karara baÄŸlamak üzere 'OlaÄŸanüstü Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu' kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Komisyon, 7 kiÅŸiden oluÅŸacak ve 2 yÄ±l görev yapacak. Bakanlar Kurulu'nun gerekli görmesi halinde, komisyon üyelerinin görevleri birer yÄ±llÄ±k sürelerle uzatÄ±labilecek.

ÜYELER ÇEKÄ°MSER OY KULLANAMAYACAK

Komisyonda görev alacak kamu görevlilerinden üçünü BaÅŸbakan, bir üyeyi hâkim ve savcÄ±lar arasÄ±ndan Adalet BakanÄ±, bir üyeyi mülki idare amirleri sÄ±nÄ±fÄ±na mensuplar arasÄ±ndan Ä°çiÅŸleri BakanÄ±, DanÄ±ÅŸtay ve YargÄ±tay kökenli birer tetkik hâkimini de HSYK belirleyecek. Ä°tirazlarÄ± deÄŸerlendirecek komisyonun toplantÄ± ve karar yeter sayÄ±sÄ± ise 4 olarak belirlendi. Üyeler çekimser oy kullanmayacaklar.

KOMÄ°SYON ÜYELERÄ° TERÖR, DARBE GÄ°BÄ° SUÇLARLARLA GÖNDERÄ°LEBÄ°LECEK

Süreleri dolmadan komisyon üyelerinin görevlerine, herhangi bir nedenle son verilmeyecek. Ancak haklarÄ±nda terör örgütü üyeliÄŸi, darbe gibi suçlamalarla soruÅŸturma açÄ±lan veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸu gerekçesiyle hakkÄ±nda soruÅŸturma izni verilen komisyon üyelerinin görevleri son bulacak.

KÄ°MLER BAÅžVURABÄ°LÄ°R

KHK ile kamu görevinden, meslekten veya görev yapÄ±lan teÅŸkilattan çÄ±karÄ±lan, iliÅŸiÄŸi kesilenler, öÄŸrencilikle iliÅŸiÄŸi kesilenler, kapatÄ±lan dernekler, vakÄ±flar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±, özel öÄŸretim kurumlarÄ±, vakÄ±f yüksek öÄŸretim kurumlarÄ±, özel radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ±, gazete ve dergiler, haber ajanslarÄ±, yayÄ±nevleri, rütbeleri alÄ±nan emekli personel, inceleme komisyonuna baÅŸvuruda bulunabilecek.

BAÅžVURULAR VALÄ°LÄ°K VE GÖREV YAPILAN KURUM ÜZERÄ°NDEN YAPILACAK

BaÅŸvurular incelenirken komisyonun istediÄŸi - devlet sÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin ilgili mevzuat hükümleri saklÄ± kalmak kaydÄ±yla - her türlü bilgi ve belgenin kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile mahkemeler tarafÄ±ndan gönderilmesi zorunlu olacak. KHK kararlarÄ± ile maÄŸdur olduÄŸunu düÅŸünen kiÅŸi ve kurumlar itirazlarÄ±nÄ± valilikler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapabilecek. AyrÄ±ca meslekten çÄ±karÄ±lan kiÅŸilerin en son görev yaptÄ±klarÄ± kuruma baÅŸvurmasÄ± da mümkün olacak. Valilik ve kurumlar kendilerine yapÄ±lan baÅŸvurularÄ± 'gecikmeksizin' komisyona iletmek zorunda.

1 AY Ä°ÇÄ°NDE KURULACAK

KHK'ya göre komisyon, 1 ay içinde oluÅŸacak ve en geç 6 ay içinde baÅŸvuru almaya baÅŸlayacak. BaÅŸvuru almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 60 gün içinde baÅŸvuru yapmayanlarÄ±n baÅŸvurularÄ± dikkate alÄ±nmayacak. Böylece, daha önceki KHK'larla iliÅŸiÄŸi kesilmiÅŸ, hiçbir dava açmamÄ±ÅŸ veya baÅŸvuru yapmamÄ±ÅŸ kiÅŸiler de bu komisyona baÅŸvurabilecekler. Komisyona yapÄ±lan baÅŸvurular dosya üzerinde incelenerek, karara baÄŸlanacak. Komisyon 60 gün içinde bir karar vermezse, 'idarenin zÄ±mni reddi' söz konusu olmayacak. Böylece komisyon karar verinceye kadar, baÅŸvuran kiÅŸi beklemek zorunda olacak. Komisyonun görev süresi uzatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde 2 yÄ±l olduÄŸu düÅŸünüldüÄŸünden, baÅŸvurular en fazla 2 yÄ±l içinde karara baÄŸlanÄ±lacak.

GÖREVÄ°NE DÖNEBÄ°LECEK

Komisyon baÅŸvuruyu kabul ederse baÅŸvurucunun atanmasÄ± için Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na durumu bildirilecek. BaÅŸvurusu kabul edilen kiÅŸilerin baÅŸka bir kuruma atanmasÄ± da mümkün olacak. Kamu görevine dönen kiÅŸiler eÄŸer yönetici pozisyonda iken ihraç edilmiÅŸ ise eski görevlerine dönebilecek. KapatÄ±lan kurum ve kuruluÅŸlara iliÅŸkin baÅŸvurunun kabulü halinde, KHK'nÄ±n yayÄ±mÄ± tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak. Buna iliÅŸkin iÅŸlemler ilgilisine göre Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± veya VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yerine getirilecek.

DAVALAR ANKARA'DA

Komisyonun verdiÄŸi karar yargÄ±ya taÅŸÄ±nabilecek. Ancak HSYK'nÄ±n belirleyeceÄŸi Ankara idare mahkemelerinde dava açabilecek. KHK ile tüm ülke genelinde meslekten ihraçlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda davalarÄ±n sadece Ankara'da açÄ±labilecek olmasÄ± baÅŸvurularÄ±n uzun sürede sonuçlanabileceÄŸi endiÅŸesi yarattÄ±. 22 Temmuz ve 18 Ekim tarihli KHK ile meslekten çÄ±karÄ±lan yargÄ± mensuplarÄ±, ilk derece mahkemesi sÄ±fatÄ±yla DanÄ±ÅŸtay'a dava açabilecek. Bu kapsamda açÄ±lan derdest davalar da DanÄ±ÅŸtay'a gönderilecek.

GÖZALTI SÜRESÄ° 7+7

684 sayÄ±lÄ± KHK ile 30 gün olan gözaltÄ± süresi terör suçlarÄ± dahil tüm suçlar yönünden 7 güne indirildi. Ancak 'delillerin toplanmasÄ±ndaki güçlük veya ÅŸüpheli sayÄ±sÄ±nÄ±n çokluÄŸu nedeniyle' soruÅŸturmayÄ± sürdüren savcÄ±, gözaltÄ± süresini 7 gün daha uzatabilecek. Bu durumlarda, ÅŸüpheliler hakkÄ±nda gözaltÄ± süresi 14 gün olarak uygulanacak. 7 günlük gözaltÄ± süresi KHK'nÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± tarihten sonra gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler için uygulanacak. KHK'nÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± tarih olan 23 Ocak'tan önce gözaltÄ±na alÄ±nanlar için gözaltÄ± yine 30 gün olarak uygulanacak.

5 GÜNLÜK AVUKAT KISITLAMASI KALDIRILDI

OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±nlanan KHK ile 'gözaltÄ±ndaki ÅŸüphelilerin avukatlarÄ±yla görüÅŸmesi savcÄ±lÄ±k kararÄ±yla 5 gün süreyle' kÄ±sÄ±tlanabiliyordu. Büyük eleÅŸtirilere yol açan bu uygulamadan vazgeçildi. Åžüpheliler, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra avukatlarÄ±yla herhangi bir kÄ±sÄ±tlamaya maruz kalmadan görüÅŸebilecekler.