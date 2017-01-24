Tunceli'de PKK operasyonu terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi

Tunceli'de dÃ¼zenlenen Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Muhammet YÄ±lmaz-117 operasyonuna gÃ¶re, tespit edilen 19 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edilirken, cephane, akaryakkÄ±t, telsiz ve Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.
Tunceli Jandarma Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, Tunceli Bali Deresi bölgesinde baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman ÇavuÅŸ Muhammet YÄ±lmaz-117" operasyonu kapsamÄ±nda, tespit edilen 19 sÄ±ÄŸÄ±nakta cephane, akaryakÄ±t, telsiz ve çok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geçirildi.
OPERASYON 16 OCAK'TA BAÅžLADI
Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden (TSK) yapÄ±lan açÄ±klamada, "Tunceli Jandarma Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca; terörist unsurlarÄ± yakalamak/etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sÄ±ÄŸÄ±nak/barÄ±naklarÄ± tespit ve imha etmek maksadÄ±yla, Tunceli Merkez Ä°lçe-KarÅŸÄ±lar Jandarma Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ± mülki sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± içerisinde bulunan Bali Deresi bölgesinde 16 Ocak 2017 Pazartesi günü 'Åžehit Jandarma Uzman ÇavuÅŸ Muhammet YILMAZ - 117' operasyonu baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.
19 SIÄžINAK Ä°MHA EDÄ°LDÄ°
AçÄ±klamada, operasyon kapsamÄ±nda tespit edilen 19 sÄ±ÄŸÄ±nak içerisinde kÄ±ÅŸ yÄ±ÄŸÄ±naklanmasÄ±na yönelik cephane, akaryakÄ±t, telsiz ve çok sayÄ±da yaÅŸam malzemesinin ele geçirildiÄŸi ve imha edildiÄŸi kaydedildi.