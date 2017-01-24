Tunceli'de PKK operasyonu terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi

Yeni KHK ile hÃ¼kÃ¼met, gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini 30 gÃ¼nden 14 gÃ¼ne indirdi, 5 gÃ¼nlÃ¼k avukat yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bu adÄ±m Avrupa Konseyi ile olan iliÅŸkileri toparladÄ±.