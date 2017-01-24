Kolluk kuvvetlerine yeni KHK dÃ¼zenlemesi 20 puanÄ± toplayan ihraÃ§ edilecek

TÃ¼m kolluk gÃ¼Ã§lerine getirilen yeni disiplin kurallarÄ±na gÃ¶re amirler meslekten Ã§Ä±kartma veya ihraÃ§ etme gibi haklara sahip olacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, tüm kolluk güçlerinin tabi olacaÄŸÄ± yeni disiplin hükümleri belirlendi. Buna göre disiplin amirleri meslekten çÄ±karma ve kamu görevinden ihraç kararÄ± verebilecek.682 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçen genel kolluk disiplin kanunuyla emniyet teÅŸkilatÄ± disiplin tüzüÄŸü de tarihe karÄ±ÅŸtÄ±. ArtÄ±k polis Jandarma ve sahil güvenlik ortak disiplin hükümlerine tabi olacak. Disiplin cezalarÄ± puan sistemiyle iÅŸleyecek. UyarÄ±, kÄ±nama, aylÄ±ktan kesme, uzun süreli kÄ±nama, kÄ±sa süreli kÄ±nama, cezalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, meslekten çÄ±karma ve memuriyetten çÄ±karmada disiplin cezalarÄ± arasÄ±nda sayÄ±ldÄ±.

MÜLKÄ° AMÄ°R ATABÄ°LECEK

KHK'yla disiplin amirleri de belirlendi. Buna göre kaymakamlar, albayÄ±n altÄ±ndaki rütbelerdeki jandarma ve sahil güvenlik personellerine doÄŸrudan ceza verebilecek. Albay ve generallerin disiplin amiri de vali, bakan ve müsteÅŸar olacak. Memuriyetten çÄ±karma cezasÄ±nÄ± doÄŸal disiplin amirleri olarak bakan, müsteÅŸar ve mülki amirler de verebilecek.

CEZA PUANI SÄ°STEMÄ°

Yeni disiplin kanunuyla kolluk personeline ceza puanÄ± sistemi getirildi. Cezalara göre puan getirecek. UyarÄ± cezasÄ± 1 puan, kÄ±nama 2 puan, aylÄ±ktan kesmeyse 3 puan olarak personelin dosyasÄ±na iÅŸlenecek. Son 1 yÄ±lda 20 ceza puanÄ± ya da 5 yÄ±l içinde 40 ceza puanÄ± alan meslekten çÄ±karÄ±lacak. Bir yÄ±l içinde 20 disiplin cezasÄ± puanÄ± veya en az iki farklÄ± disiplin amirinden toplam 12 defa veya daha fazla disiplin cezasÄ± almak. Son beÅŸ yÄ±l içinde 40 disiplin cezasÄ± puanÄ± veya en az iki farklÄ± disiplin amirinden toplam 25 defa veya daha fazla disiplin cezasÄ± almak.

1 PUANLIK CEZALAR

- Giyim, kuÅŸamÄ±n temiz olmamasÄ±,

- Devletin mallarÄ±nÄ± kullanÄ±rken tasarruf etmemek,

- Göreve geç gelme,

- Nezaket kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± hareket,

- Amirine itiraz etme.

2 PUANLIK CEZALAR

- Elektronik ortamda ÅŸikayette bulunma,

- Nöbet yerini izinsiz terk,

- Yüzük, bilezik, kolye, madolyon ve rozet takma.

3 PUANLIK CEZALAR

- Eksik teçhizatla göreve gitme,

- Özlük haklarÄ± için araya aracÄ± koyup ayrÄ±calÄ±k isteme,

- Ä°zinsiz olarak göreve 24 saat gelmeme,

- Görev zamanÄ± kÄ±rathane, kahvehane, lokal ve kulübe gitme,

- Kimlik kartÄ±nÄ± kaybetme,

- HaklÄ± neden olmadan kiÅŸileri bekletme,

- Görevde uyumak.

GÖZALTI SÜRESÄ° 7 GÜNE Ä°NDÄ°RÄ°LDÄ°

OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 682, 683, 684 ve 685 sayÄ±lÄ± 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Buna göre KHK ile verilen kararlara itirazlarÄ± deÄŸerlendirmek üzere 'OlaÄŸanüstü Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu' kuruldu. Çok sayÄ±da kamu kurum ve kuruluÅŸundan 367 kiÅŸi ihraç edilirken, 124 kiÅŸi de görevine iade edildi. MGK'ca devletin milli güvenliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara aidiyeti, iltisakÄ± veya bunlarla irtibatÄ± olan 2 özel televizyon kanalÄ± kapatÄ±ldÄ±. 684 sayÄ±lÄ± KHK ile yapÄ±lan düzenlemeye göre, devletin güvenliÄŸine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sÄ±rlarÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlenen, Terörle Mücadele Kanunu kapsamÄ±na giren ve toplu iÅŸlenen suçlar nedeniyle daha önce gözaltÄ±na alÄ±nanlar hariç, ÅŸüpheliler hakkÄ±nda verilen 30 günlük gözaltÄ± süresi 7 güne düÅŸürüldü ve avukat yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ATILMA NEDENLERÄ°

Ä°ÅŸte memuriyetten çÄ±karmaya neden olan suçlar:

- Milli güvenliÄŸi tehlikeye düÅŸürmeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmak ya da aynÄ± amaçtan ötürü bir araya gelen gruplaÅŸmaya katÄ±lmak veya bu yapÄ±larla iliÅŸki içinde olmak,

- Ä°ÅŸkence yapma,

- KiÅŸilerin özel hayat iliÅŸkin verilerini, kaydetmek kiÅŸilerarasÄ± haberleÅŸmeyi ifÅŸa etmek, kiÅŸisel verileri sorgulamak, belgeleri yetkisiz kiÅŸilerle paylaÅŸmak ya da silmek,

- Amir ve üstlerini icraatlarÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kmak gibi

- Dil din, Ä±rk cinsiyet felsefi düÅŸünce ayrÄ±mÄ± yapmak,

- Göreve çÄ±kmamak için propaganda yapmak,

- YardÄ±m isteyen güvenlik görevlilerine haklÄ± bir sebep yokken yardÄ±mdan kaçÄ±nmak,

- Siyasi partilerin yarar ya da zararÄ±na toplantÄ±larÄ±na katÄ±lmak,

- MesleÄŸin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± zedeleyecek ÅŸekilde uygunsuz yerlere gitmek,

- Görev sÄ±rasÄ±nda Alkol almak ya da alkol almaya göz yumma,

- Umuma açÄ±k yerlerde resmi kÄ±yafet ile sarhoÅŸ görünme,

- Ä°ffetsizliÄŸi bilinen kiÅŸilerle evlenme.