FETÃ– soruÅŸturmalarÄ±ndan temiz kaÄŸÄ±dÄ± alan iÅŸe geri iade edilecek

FETÃ– kapsamÄ±nda haksÄ±z yere tutuklandÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan kiÅŸiler, temiz kÃ¢ÄŸÄ±dÄ±nÄ± almasÄ± koÅŸuluyla iÅŸe iade edilecek ancak kendi kurumuna atanamayacak.

Hükümet, FETÖ ile mücadele kapsamÄ±nda maÄŸduriyetlerin yaÅŸanmamasÄ± için CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n uyarÄ±sÄ± doÄŸrultusunda önemli bir adÄ±m daha attÄ±. BaÅŸbakanlÄ±k bünyesinde kurulan OHAL Komisyonu, ihraç edilen kamu personelinin baÅŸvurularÄ±nÄ± inceleyecek. Komisyondan temiz kâÄŸÄ±dÄ± alan iÅŸe iade edilecek. Yedi üyeden oluÅŸacak komisyon, üyeleri arasÄ±ndan yapacaÄŸÄ± seçimle bir baÅŸkan ve bir baÅŸkanvekili seçebilecek. Komisyonun toplantÄ± ve karar yeter sayÄ±sÄ± için dört sayÄ±sÄ± aranacak ve oylamalarda çekimser oy kullanÄ±lamayacak. Komisyon iki yÄ±l süreyle görev yapacak, Bakanlar Kurulu gerekli görürse birer yÄ±llÄ±k sürelerle uzatabilecek. Üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemeyecek.

Ä°HRAÇTA BAÅžVURU SÜRESÄ°

Komisyona baÅŸvurular valilikler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lacak. Atama sÄ±rasÄ±nda ikâmet edilen iller dikkate alÄ±nacak. Statüleri yürüttükleri görevler itibarÄ±yla baÅŸka kurumlarda görevlendirmeleri mümkün olmayanlar eski kurumlarÄ±na atanacak. Komisyon, baÅŸvurularÄ± almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, daha önceki KHK'larla ihraç edilenler, baÅŸvurularÄ±n alÄ±nmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 60 gün içinde baÅŸvuru yapacak. Komisyon baÅŸvuru almaya baÅŸladÄ±ktan sonra yeni KHK yayÄ±mlanÄ±rsa, 60 gün içinde komisyona baÅŸvuru yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.

DAVA YOLU AÇIK OLACAK

Mevcut uygulamada 2577 sayÄ±lÄ± Kanun'da yer alan hüküm nedeniyle, bir idari iÅŸleme itirazda bulunulmasÄ± halinde, 60 günlük dava açma süresi kesilmeyecek. Ancak OHAL Komisyonu'na baÅŸvuru yapmak, dava açma süresini engellemeyecek. Geçici maddede yer alan düzenlemeye göre, yetki uyarÄ±nca ihraç edilen ve isimleri Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan SayÄ±ÅŸtay mensuplarÄ± dâhil yargÄ± personeli 23 Ocak 2017'den itibaren, 60 gün içinde DanÄ±ÅŸtay'a dava açabilecek. BaÅŸvurusu reddedilenler HSYK'nÄ±n belirlediÄŸi Ä°dare Mahkemesi'ne dava açabilecek.

O KAYMAKAM DA ALINDI

OHAL kapsamÄ±nda ihraç edilen 367 kiÅŸi arasÄ±nda Adana'nÄ±n AladaÄŸ KaymakamÄ± Ahmet Ziya Filizer de bulunuyor. AladaÄŸ ilçesinde bulunan bir kÄ±z öÄŸrenci yurdunda çÄ±kan yangÄ±nda 11'i kÄ±z öÄŸrenci olmak üzere 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. KHK ile Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlardan 134 personel ihraç edildi. Bunlar arasÄ±nda kaymakam adayÄ±, kaymakam, hukuk müÅŸaviri, teknisyen, hizmetli, vali yardÄ±mcÄ±sÄ±, ilçe nüfus müdürleri de bulunuyor.

TMSF VE BDDK'DA TEMÄ°ZLÄ°K

TMSF BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Zülfükar Åž. KanberoÄŸlu, Bank Asya'nÄ±n fona geçmesinin ardÄ±ndan yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilen Mehmet Ali Gökçe, fon denetçisi Murat SarÄ±taÅŸ da KHK ile görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan isimler oldu. BDDK'da Bankalar Yeminli MurakÄ±bÄ± Ergun Erdem, bankacÄ±lÄ±k uzmanÄ± Seray KeÅŸir de görevden alÄ±ndÄ±.

KURUMA DÖNÜÅž YOK

Ä°ade baÅŸvurusu kabul edilen kamu görevlileri, Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na bildirilecek. BaÅŸkanlÄ±k da bu kiÅŸileri, daha önce istihdam edildikleri kurumlar dÄ±ÅŸÄ±ndaki kamu kurumlarÄ±na, eski statülerine ve unvanlarÄ±na uygun kadroda atayacak. Atamada ikâmet edilen il dikkate alÄ±nacak.

EMEKLÄ° RÜTBESÄ° TEHLÄ°KEDE

Komisyonun görevleri arasÄ±nda doÄŸrudan KHK ile kamu görevinden, meslekten çÄ±karma, öÄŸrencilikle iliÅŸiÄŸin kesilmesi, dernek, vakÄ±f, federasyon, özel saÄŸlÄ±k ve öÄŸretim kurumlarÄ±, gazete, dergi kapatÄ±lmasÄ±, emekli personelin rütbelerinin alÄ±nmasÄ± gibi konular yer alÄ±yor.