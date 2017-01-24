ÅžanlÄ±urfa'da canlÄ± bomba eylemi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 3 PKK'lÄ± yakalandÄ±

ÅžanlÄ±urfa'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla gelen ve canlÄ± bomba eylemi yapmayÄ± planlayan 3 PKK'lÄ± terÃ¶rist jandarma tarafÄ±ndan yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Suriye'den yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n CeylanpÄ±nar ilçesine geçmeye çalÄ±ÅŸan terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 kiÅŸi, jandarma tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Türkiye'de canlÄ± bomba eylemi yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± öne sürülen 3 terörist ile bunlara yardÄ±m eden 2 kiÅŸi sorgulamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

SINIR HATTINDA OPERASYON DÜZENLENDÄ°

Terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye'de uzantÄ±sÄ± PYD denetimindeki Resulyan kentinden yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla CeylanpÄ±nar'a teröristlerin geçeceÄŸi bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. JandarmanÄ±n sÄ±nÄ±r hattÄ±nda düzenlediÄŸi operasyonda PKK/PYD terör örgütü üyesi A.A., A.H. ve M.F.A. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda sorgulanan teröristlerin ÅžanlÄ±urfa'daki kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile askeri birlik ve emniyet birimleri hakkÄ±nda eyleme yönelik bilgi toplama için sÄ±nÄ±rÄ± geçtikleri belirlendi.

TÜRKÄ°YE'DE EYLEM YAPACAKLARI ORTAYA ÇIKTI

Teröristler sorgulamalarÄ±nda ise Suriye'deki PKK kamplarÄ±nda canlÄ± bomba eÄŸitimi alan örgüt mensuplarÄ±nÄ±n baÅŸta metropol kentler olmak üzere Türkiye'de eylem yapacaklarÄ±nÄ± kaydetti. SoruÅŸturmayÄ± yürüten jandarma, sÄ±nÄ±rda yakalanan teröristlere yardÄ±m ve yataklÄ±k ettiÄŸini belirlediÄŸi 1'i kadÄ±n 2 kiÅŸiyi daha gözaltÄ±na aldÄ±. Jandarmada iÅŸlemleri tamamlanan 5 ÅŸüpheli, saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri arasÄ±nda adliyeye sevk edildi.