HavalimanÄ±nda uyuÅŸturucu operasyonu yakalanan kadÄ±n Ã¶lÃ¼m meleÄŸi Ã§Ä±ktÄ±

Fatih ve AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Ã§evresinde uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenleyen polisler, Hong Kong'dan gelen bir kadÄ±nÄ±n valizinden protein tozu kabÄ±na saklanmÄ±ÅŸ uyuÅŸturucu Ã§Ä±ktÄ±. Maddenin 1 kilosuyla 900 kilo bonzai elde edildiÄŸini belirten polisler, kadÄ±nÄ± tutukladÄ±.

Atatürk HavalimanÄ±'nda Hong Kong'dan gelen Esra S.'nin valizinde iki protein tozu kabÄ±nda 6 kilo uyuÅŸturucu ele geçirildi. Maddenin bir kilosuyla 900 kilo bonzai üretildiÄŸi belirtildi. Esra S.'nin yakÄ±nlarÄ± ise "Maddi durumlarÄ± iyi olmamasÄ±na raÄŸmen Esra hep seyahat ediyordu. Tatil amaçlÄ± gibi duruyordu. ÅžaÅŸÄ±rdÄ±k" dedi.

KADININ VALÄ°ZÄ°NDEN PROTEÄ°N TOZU KABINA SAKLANMIÅž UYUÅžTURUCU ÇIKTI

Ä°stanbul'da narkotik polisleri 20 Ocak'ta Atatürk HavalimanÄ±'nda Hong Kong'dan gelen Esra S. isimli kadÄ±nÄ± hareketlerinden ÅŸüphelenerek gözaltÄ±na aldÄ±. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, havalimanÄ±ndaki polis noktasÄ±na götürülen Esra S.'nin valizinde iki protein tozu kutusunda Türkiye'de ilk kez rastlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen 6 kilogram "MDMB" adlÄ± uyuÅŸturucu hammaddesi ele geçirildi. KadÄ±n, ele geçen tozun "protein tozu" olduÄŸunu ve maddeyi kendisine sevgilisinin gönderdiÄŸini savunurken, laboratuvar incelemesinde maddenin sentetik kannabinoid olduÄŸu belirlendi.

MADDENÄ°N 1 KÄ°LOSUYLA 900 KÄ°LO UYUÅžTURUCU ÜRETÄ°LEBÄ°LÄ°YOR

Polis, deÄŸeri 12 milyon TL'yi bulan bu maddenin bir kilosuyla 900 kilo bonzai üretilebileceÄŸini açÄ±kladÄ±. KadÄ±n tutuklanÄ±rken, Hong Kong'da görüÅŸtüÄŸü kiÅŸinin yakalanmasÄ± için gerekli yazÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±.

KADIN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDÄ°, KUTULARI SEVGÄ°LÄ°SÄ° VERMÄ°Åž

Ürünün protein tozu olduÄŸunu söyleyen Esra S., suçlamalarÄ± kabul etmedi. Polis, Esra S.'ye içi uyuÅŸturucu hammaddesi dolu kutularÄ± Hong Kong'da Türk sevgilisinin verdiÄŸini tespit etti. Esra S. emniyetteki sorgusunun ardÄ±ndan tutuklandÄ±.