Evlilik kararÄ± alan Ã§iftlerin 60 bin lirayÄ± gÃ¶zden Ã§Ä±kartmasÄ± gerekiyor

Evlilik kararÄ± alan Ã§iftlerin mÃ¼tevazi bir ev kurma ve dÃ¼ÄŸÃ¼n maliyeti 60 bin TL'den baÅŸlayan rakamlarÄ± buluyor.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) verilerine göre 2015 yÄ±lÄ±nda evlenen çiftlerin sayÄ±sÄ± bir önceki yÄ±la göre yüzde 5 artarak 602 bin 982 oldu. Evlilik oranlarÄ± hÄ±z kesmezken, evlenecek çiftlerin ihtiyaçlarÄ± hesaba katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, mütevazi bir ev kurma ve düÄŸün maliyeti 60 bin TL'den baÅŸlayan rakamlara ulaÅŸÄ±yor. DüÄŸün mekanÄ± seçimi ve davetli sayÄ±sÄ±na göre bu rakam 200 bin TL ve üzerine kadar çÄ±kabiliyor. Çiftler, bütçelerine en uygun ev eÅŸyalarÄ± ve düÄŸün ile ilgili hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaparken alternatifleri görmek için aylarca süren bir çabanÄ±n içine giriyorlar.

AYLARCA UÄžRAÅžMAK YERÄ°NE 3 GÜNDE EVLÄ°LÄ°K HAZIRLIÄžI BÄ°TÄ°YOR

15. kez yapÄ±lacak olan Evlilik DünyasÄ± Evlilik HazÄ±rlÄ±klarÄ± FuarÄ±, Ä°stanbul ve çevre illerdeki evlenecek çiftlerin adeta arayÄ±p da bulamadÄ±ÄŸÄ± bir imkan sunuyor. Her yÄ±l binlerce çiftin ziyaret ettiÄŸi fuar, pek çok alternatifi bir araya getiren, trendleri takip eden anlayÄ±ÅŸÄ±yla da fark yaratmaya devam ediyor. 3 gün süren fuarda gelin ve damat adaylarÄ±, firmalarÄ±n sergilediÄŸi ürünleri birebir görme, indirimlerden ve kampanyalardan faydalanma imkanÄ± buluyorlar. Çiftler, özel tasarÄ±m gelinliklerden, kiÅŸiye özel davetiyeye, Roma'da düÄŸün hizmetinden, ev dekorasyonuna kadar pek çok ürüne, firmaya ve markaya ulaÅŸabiliyorlar.Fuar, evlilik sektörüne 2 milyar dolara yakÄ±n bir hacim yaratÄ±yor.YÄ±llÄ±k 12 milyar dolarlÄ±k hacme ulaÅŸan evlilik sektörüne fuarÄ±n katkÄ±sÄ± ise 2 milyar dolara yakÄ±n. Evlilik HazÄ±rlÄ±klarÄ± FuarÄ±, her yÄ±l artan ziyaretçi kapasitesiyle sektördeki firmalarÄ± tüketici ile buluÅŸtururken aynÄ± zamanda çiftler için de özel imkanlar sunuyor. 8 bin 500 metrekare alanda 130 firmanÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla açÄ±lacak olan fuarda bu yÄ±l, özel tasarÄ±m gelinlik ve damatlÄ±klar, farklÄ± konseptte düÄŸün mekanlarÄ±, organizasyon firmalarÄ±, ev dekorasyonu, beyaz eÅŸya, avantajlÄ± balayÄ± paketleri, fuara özel fiyatlarla ÅŸÄ±k gelin mücevher ve takÄ±larÄ± da bulmak mümkün.