Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/01/2017 13:02

CanlÄ± bomba eÄŸitimi aldÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ± faciadan son anda dÃ¶nÃ¼ldÃ¼

canlÄ± bomba hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

ÅžanlÄ±urfa'da canlÄ± bomba eÄŸitimi alan 3 terÃ¶rist yakalanÄ±rken terÃ¶ristlere yardÄ±m eden 2 ÅŸÃ¼pheli tespit edildi

ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarda terör örgütü üyesi 3 kiÅŸinin yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçiÅŸ yapacaÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸtÄ±.CeylanpÄ±nar ilçesinin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda operasyon yapan ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi A.A, A.H. ve M.F.A ile onlara yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen 2 ÅŸüpheliyi yakaladÄ±.ZanlÄ±larÄ±n, ifadelerinde Suriye'de canlÄ± bomba eÄŸitimi aldÄ±klarÄ±, ülke içerisinde baÅŸta metropol iller olmak üzere canlÄ± bomba eylemi yapacaklarÄ± ve ÅžanlÄ±urfa'daki kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile askeri birlik ve emniyet güçleri hakkÄ±nda eyleme yönelik bilgi toplayacaklarÄ±nÄ± söyledikleri aktarÄ±ldÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar, jandarmadaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

 
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