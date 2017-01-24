Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã§ok Ã¶nemli kimlik duyurusu

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n soysal medya hesabÄ±ndan, gÃ¼nÃ¼birlik kiralanan evler ile ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±

YapÄ±lan açÄ±klamada, “OHAL KapsamÄ±nda Kimlik Bildirme Kanununda deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Buna göre; Ä°lgili kanunun 2. maddesinde yer alan tesislere ‘günübirlik kiralanan evler’ ibaresi eklenerek bu tür yerlerin kanun kapsamÄ±nda kimlik bildiriminde bulunmalarÄ± hükme baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu hükme uymayanlara mülki idare amirlerince 10 bin TL, anlÄ±k veri göndermeyen veya gerçeÄŸe aykÄ±rÄ± kayÄ±t tutanlara 5 bin TL idari para cezasÄ± verilmesi öngörülmüÅŸtür. Kanunun yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren; 2 bin 802 iÅŸletme tespit edilmiÅŸ, bin 20’si kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 214 tesis kapatÄ±lmÄ±ÅŸ, 327 tesise 476 bin 485 TL idari para cezasÄ± uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kapsamda, günübirlik evlerle ilgili olarak doÄŸrudan, saatlik, günlük veya haftalÄ±k gibi süre ÅŸartÄ± aranmaksÄ±zÄ±n kazanç amacÄ± güdülerek kiralama faaliyeti yapÄ±lan, sürekli oturma veya yerleÅŸme amacÄ± taÅŸÄ±mayan tüm geçici nitelikteki kÄ±sa süreli kiralamalarÄ±n Geçici Ä°kamet Yerleri ve Kimlik Bildirme Sistemine dahil olarak kimlik biriminde bulunmalarÄ± gerekmektedir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.