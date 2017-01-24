Ä°stanbul'da PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ baÅŸlamasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle AKOM Ä°stanbullu vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±

Ä°stanbul'da da perÅŸembe günü kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtildi.Ä°stanbul baÅŸta olmak üzere yurdumuz bugün Orta Akdeniz, çarÅŸamba günü ise Balkanlar üzerinden gelmekte olan (Sibirya kökenli) soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisiz altÄ±na girecek.Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 8 ila 10 derece birden azalacaÄŸÄ± ve ocak ayÄ± sonuna kadar da mevsim normalleri altÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapÄ±lan açÄ±klama, "Yurdumuzun ÇarÅŸamba günü Balkanlar üzerinden gelecek soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek. Ä°stanbul'da perÅŸembe kar baÅŸlayacak" denildi.AyrÄ±ca, "Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yoÄŸun olduÄŸu günlerde toplu ulaÅŸÄ±m araçlarÄ±nÄ± kullanÄ±n" uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.