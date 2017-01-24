TÃ¼rkiye'de bir ilki yaÅŸayan UÄŸur Acar'dan anlamlÄ± kutlama

TÃ¼rkiye'de ilk yÃ¼z naklinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± UÄŸur Acar, yeni hayatÄ±na baÅŸlamasÄ±nÄ±n beÅŸinci yÄ±lÄ±nÄ±, ameliyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren doktorlarla pasta keserek kutladÄ±

Acar'Ä±n yüz naklinin beÅŸinci yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde program düzenlendi.Programda, Acar ile Türkiye'nin dördüncü yüz naklinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Turan Çolak, kol nakli olan Mustafa SaÄŸÄ±r ile doktorlar ve hastane yönetimi bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, merkezin büyük baÅŸarÄ±lara imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, böbrek nakli sayÄ±sÄ±nda Türkiye'deki kamu hastaneleri arasÄ±nda ilk sÄ±rada bulunduÄŸunu söyledi.Ä°lk yüz naklinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Acar'Ä±n beÅŸinci yÄ±lÄ±nÄ± saÄŸlÄ±klÄ± ÅŸekilde tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ünal, yüz, uzuv, böbrek, karaciÄŸer, pankreas, kornea gibi tÄ±p dünyasÄ±nda yapÄ±labilecek nakilleri baÅŸarÄ±yla gerçekleÅŸtirdiklerini belirtti.

AmeliyatÄ± yapan TÄ±p Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim DalÄ± ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da dünyada bu çeÅŸitlilikte nakil yapan baÅŸka merkez bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.

Merkezi daha üst seviyelere çÄ±karmak istediklerini anlatan Özkan, "Elimizden geldiÄŸince çok titiz nakiller gerçekleÅŸtiriyoruz. ÇÄ±tayÄ± daha üst seviyeye çÄ±karmak bize düÅŸüyor. Az lafla, çok iÅŸle götürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. UÄŸur bizim yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hastalarÄ±n ilkidir. Bundan önce kol nakli yapmÄ±ÅŸtÄ±k 2010 yÄ±lÄ±nda Cihan'a. Cihan ile yedinci, UÄŸur ile beÅŸinci, rahim naklinde ise altÄ±ncÄ± yÄ±lÄ± tamamladÄ±k." dedi.Özkan, çift kol nakli yaptÄ±klarÄ± Mustafa SaÄŸÄ±r'Ä±n da ellerini kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fizik tedavisinin sürdüÄŸünü söyledi.KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Acar, doktorlarla birlikte pasta kesti.