Gazeteci UÄŸur Mumcu mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

24 yÄ±l Ã¶nce uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybeden gazeteci UÄŸur Mumcu vefatÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle anÄ±ldÄ±

Gazeteci yazar UÄŸur Mumcu, ölümünün 24'üncü yÄ±lÄ±nda, bombalÄ± suikaste uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ve kendi adÄ± verilen sokaktaki evinin önünde anÄ±ldÄ±.Anma törenine CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CHP'li bazÄ± milletvekilleri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, tören öncesi Mumcu'nun evinde eÅŸi Güldal Mumcu, kÄ±zÄ± Özge Mumcu ve oÄŸlu Özgür Mumcu ile kÄ±sa bir süre görüÅŸtü.

Mumcu ailesi ve Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, önce Faili Meçhuller AnÄ±tÄ±'na sonrasÄ±nda da Mumcu'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi alana karanfiller bÄ±raktÄ±, mum yaktÄ±.Mumcu'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yerde saygÄ± duruÅŸunda bulunulan etkinlikte, ÅŸarkÄ±lar da seslendirildi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ±

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, anma etkinliÄŸinden ayrÄ±lÄ±rken gazetecilere açÄ±klama yaptÄ±.

"UÄŸur Mumcu... KalpaksÄ±z KuvayÄ±milliyeci, bir devrimci, özgürlükten, demokrasiden yana olan bir gazeteci, bir bilim insanÄ± aynÄ± zamanda. KatlediliÅŸinin 24'üncü yÄ±lÄ±nda anÄ±yoruz. Anmaya devam edeceÄŸiz." diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Mumcu'nun medya, bilim ve düÅŸün dünyasÄ±nÄ±n önemli bir ismi olduÄŸunu kaydetti.

UÄŸur Mumcu'ya Allah rahmet dileÄŸinde bulunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "SilahÄ± çeken katillerin arkasÄ±nda kimler vardÄ±? AsÄ±l failler kimlerdir? OnlarÄ±n bulunmasÄ± için söz verilmiÅŸti ama bugüne kadar verilen sözler yerine getirilmedi. Israrla ve kararlÄ±lÄ±kla bekliyoruz. UÄŸur Mumcu'yu kimler katletti? AydÄ±nlanmadan, bilimden, insandan, haktan hukuktan yanaydÄ±. DolayÄ±sÄ±yla böylesine önemli bir ismi kaybetmenin acÄ±sÄ±nÄ± her yÄ±l birlikte yeniden yaÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

"Çok talihsiz bir itiraf"

Bir basÄ±n mensubunun "BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, 'Referandumdan evet çÄ±karsa, terörün sesi kesilir' dedi. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Bu 'ÅŸu anda terörü biz destekliyoruz'un itirafÄ±dÄ±r. Yani 'sürekli terörü besliyoruz, terör örgütlerine göz yumuyoruz, insanlar ölüyor, insanlar katlediliyor, eÄŸer bizi seçerseniz, baÅŸkanlÄ±k rejimi getirirseniz tek adam rejimini getirirseniz, terör bitecek' anlamÄ±na geliyor, bu itiraftÄ±r. Bu çok talihsiz bir itiraftÄ±r. EÄŸer gerçekten olay böyleyse bugünkü terörün kaynaÄŸÄ± bu hükümettir ve bunu da Hükümet Sözcüsü açÄ±kça itiraf etmiÅŸtir. Çok üzgünüm, böyle bir lafÄ± asla duymak istemezdim. Numan KurtulmuÅŸ gibi birisinin kalkÄ±p, bu itirafÄ± 80 milyonun önünde yapmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerçekten son derece hazindir, son derece utanç vericidir."