Meteoroloji o illere kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bazÄ± iller iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, batÄ± kesimlerde devam eden yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, geceden itibaren Çanakkale, BalÄ±kesir, Ä°zmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.Sabah saatlerinden itibaren Çanakkale ve BalÄ±kesir'in yüksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar görüleceÄŸi tahmin ediliyor.BaÅŸta ulaÅŸÄ±mda aksamalar olmak üzere yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli davranÄ±lmasÄ± gerekiyor.