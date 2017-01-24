Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/01/2017 14:11

Meteoroloji o illere kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu

saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bazÄ± iller iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, batÄ± kesimlerde devam eden yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, geceden itibaren Çanakkale, BalÄ±kesir, Ä°zmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.Sabah saatlerinden itibaren Çanakkale ve BalÄ±kesir'in yüksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar görüleceÄŸi tahmin ediliyor.BaÅŸta ulaÅŸÄ±mda aksamalar olmak üzere yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli davranÄ±lmasÄ± gerekiyor.

 
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KPSS ÅŸartÄ± kalktÄ± BakanlÄ±klara 249 personel alÄ±nacak

Ä°Ã§iÅŸleri, DÄ±ÅŸiÅŸleri, Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± atama kadrosuna gÃ¶re, 249 personel alÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. KPSS ÅŸartÄ± kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan bakanlÄ±klarÄ±n baÅŸvurularÄ± bugÃ¼n baÅŸlayacak.

cephanelik

TerÃ¶ristlere ait Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Batman'da dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Ali Gaffar Okkan

Gaffar Okkan vefatÄ±nÄ±n 16. yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r'da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Gaffar Okkan vefatÄ±nÄ±n 16. yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±