Ã–mer Halisdemirâ€™in babasÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± son konuÅŸma ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ã–mer Halisdemirâ€™in babasÄ± darbe giriÅŸimi gecesinde oÄŸluyla arasÄ±nda geÃ§en son diyaloÄŸu anlattÄ±

FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit düÅŸen Astsubay KÄ±demli BaÅŸçavuÅŸ Ömer Halisdemir'in babasÄ± Hasan Hüseyin Halisdemir, 15 Temmuz'da ÅŸehit oÄŸluyla aralarÄ±nda geçen telefon konuÅŸmasÄ±nÄ± anlattÄ±. Halisdemir, "O gün saat 9 sularÄ±nda annesiyle oturuyorduk. Rahmetlik telefon etti. 'Baba ben yerimde duramÄ±yorum, çok hÄ±rslÄ±yÄ±m' dedi. YaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±llÄ±k askerdi, böyle bir ÅŸey bana söylemedi. Ben de 'OÄŸlum bir su iç, besmele çek' dedim. ArtÄ±k Yaradan mÄ± bana söyletti bilmiyorum. OÄŸlum 'Korkma, her zaman hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yorsun, elin belinde oluyor' dedim. O da 'Tamam baba, hazÄ±rÄ±m' dedi" ifadesini kullandÄ±.

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara'da Özel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda darbeci generali vurduktan sonra ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli BaÅŸçavuÅŸ Ömer Halisdemir'in babasÄ± Hasan Hüseyin Halisdemir, Kocaeli Valisi Hasan Basri GüzeloÄŸlu'nu ziyaret etti.

GüzeloÄŸlu tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Halisdemir, daha sonra Valilik anÄ± defterini imzaladÄ±. Ziyarette konuÅŸan Halisdemir, terörle mücadelede ÅŸehit olanlara rahmet, gazilere de ÅŸifa diledi.

Åžehit oÄŸlunun vatanÄ±nÄ± çok sevdiÄŸini ifade eden Halisdemir, "Vatana çok emek verdi, hizmet etti. Åžükürler olsun bizlere ÅŸehadetlik verdi. Sizlere bizleri kavuÅŸturdu. Türk milletine teÅŸekkür ediyorum. Bilhassa annelere çok teÅŸekkür ediyorum. Ömer Halisdemir ismini annelerimiz tamamen yaÅŸattÄ±" dedi.

15 Temmuz'da ÅŸehit oÄŸluyla aralarÄ±nda geçen telefon konuÅŸmasÄ±nÄ± anlatan Halisdemir, "O gün saat 9 sularÄ±nda annesiyle oturuyorduk. Rahmetlik telefon etti. 'Baba ben yerimde duramÄ±yorum, çok hÄ±rslÄ±yÄ±m' dedi. YaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±llÄ±k askerdi, böyle bir ÅŸey bana söylemedi. Ben de 'OÄŸlum bir su iç, besmele çek' dedim. ArtÄ±k Yaradan mÄ± bana söyletti bilmiyorum. OÄŸlum 'Korkma, her zaman hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yorsun, elin belinde oluyor' dedim. O da 'Tamam baba, hazÄ±rÄ±m' dedi. Ondan sonra da bizim kasabamÄ±zÄ±n lambalarÄ± gittiÄŸi için fazla bir diyalog kuramadÄ±k. Ömer'in böyle doÄŸuda, Afganistan'da, Irak'Ä±n kuzeyinde her yerde görev yapÄ±p da Ankara'ya rahat bir yere geldiÄŸini biz biliyorduk. Åžükürler olsun bayraÄŸÄ±nÄ±, devletini, milletini seven bir çocuktu. Åžükürler olsun aslanlar gibi vazifesini yaptÄ±. Bizi yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± için Türk milletine sonsuz teÅŸekkür ediyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.