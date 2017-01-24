TIR ile Ã§arpÄ±ÅŸan yakÄ±t tankeri patladÄ± Ã¶lÃ¼ler var

Konya'nÄ±n Karatay ilÃ§esinde TIR ile Ã§arpÄ±ÅŸan yakÄ±t tankerinin patlamasÄ± sonucu 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olay, bugün saat 13.50 sÄ±ralarÄ±nra Karatay Ä°lçesi’ne baÄŸlÄ± eskiden belde olan Ä°smil ile BüyükaÅŸlama mahalleleri arasÄ±ndaki yolda meydana geldi. YakÄ±t tankerinin, kum yüklü TIR ile çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu patlama meydana geldi. ArdÄ±ndan araçlar alev topuna döndü. Ä°lk belirlemelere göre 2 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ä°tfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sürdürüyor.Çevrede toplanan vatandaÅŸlardan bazÄ±larÄ± ise o anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nladÄ±.