Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/01/2017 16:17

TIR ile Ã§arpÄ±ÅŸan yakÄ±t tankeri patladÄ± Ã¶lÃ¼ler var

trafik kazasÄ±

Konya'nÄ±n Karatay ilÃ§esinde TIR ile Ã§arpÄ±ÅŸan yakÄ±t tankerinin patlamasÄ± sonucu 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olay, bugün saat 13.50 sÄ±ralarÄ±nra Karatay Ä°lçesi’ne baÄŸlÄ± eskiden belde olan Ä°smil ile BüyükaÅŸlama mahalleleri arasÄ±ndaki yolda meydana geldi. YakÄ±t tankerinin, kum yüklü TIR ile çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu patlama meydana geldi. ArdÄ±ndan araçlar alev topuna döndü. Ä°lk belirlemelere göre 2 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ä°tfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sürdürüyor.Çevrede toplanan vatandaÅŸlardan bazÄ±larÄ± ise o anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nladÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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KPSS ÅŸartÄ± kalktÄ± BakanlÄ±klara 249 personel alÄ±nacak

Ä°Ã§iÅŸleri, DÄ±ÅŸiÅŸleri, Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± atama kadrosuna gÃ¶re, 249 personel alÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. KPSS ÅŸartÄ± kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan bakanlÄ±klarÄ±n baÅŸvurularÄ± bugÃ¼n baÅŸlayacak.

cephanelik

TerÃ¶ristlere ait Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Batman'da dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Ali Gaffar Okkan

Gaffar Okkan vefatÄ±nÄ±n 16. yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r'da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Gaffar Okkan vefatÄ±nÄ±n 16. yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±