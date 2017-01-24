SilahlÄ± saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan grup son anda yakalandÄ±

Adana'nÄ±n Seyhan ilÃ§esinde karÅŸÄ± gruptaki kiÅŸilere saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 5 kiÅŸi, bir binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda yakalandÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, GülpÄ±nar Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki kullanÄ±lmayan bir iÅŸ yerinin çatÄ± katÄ±nda silahlÄ± 5 kiÅŸinin görüldüÄŸü yönünde ihbarÄ± deÄŸerlendiren aralarÄ±nda terör ekiplerinin de bulunduÄŸu çok sayÄ±da polis, zÄ±rhlÄ± araçlarla bölgeye giderek binanÄ±n etrafÄ±nÄ± sardÄ±.Polislerin geldiÄŸini gören ÅŸüpheliler, yanlarÄ±ndaki bir pompalÄ± tüfek ve "Glock" marka tabancayÄ± çatÄ± katÄ±ndan binanÄ±n arkasÄ±ndaki arsaya attÄ±. Ekipler, 5 ÅŸüpheliyi gözaltÄ±na aldÄ±.Ä°ki silah incelemek üzere Emniyet MüdürlüÄŸüne götürdü. ZanlÄ±larÄ±n husumetli olduklarÄ± kiÅŸilere yönelik silahlÄ± saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu öne sürüldü.