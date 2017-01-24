Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/01/2017 16:25

Gaffar Okkan vefatÄ±nÄ±n 16. yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Ali Gaffar Okkan

DiyarbakÄ±r'da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Gaffar Okkan vefatÄ±nÄ±n 16. yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Ali Gaffar Okkan için Sakarya'nÄ±n Hendek ilçesindeki kabri baÅŸÄ±nda düzenlenen anma törenine, eÅŸi Zerrin Okkan, kÄ±zÄ± Sezin Okkan ÇalÄ±ÅŸkan, ailesi, yakÄ±nlarÄ± ile Sakarya Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekir DÄ±nkÄ±rcÄ±, Ä°l Emniyet Müdürü Eyüp PÄ±narbaÅŸÄ±, Hendek KaymakamÄ± Orhan Burhan, Hendek Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°rfan Püsküllü, askeri erkan, polisler ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.SaygÄ± duruÅŸunda bulunulduktan sonra Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunduÄŸu törende konuÅŸan DÄ±nkÄ±rcÄ±, Okkan'Ä± rahmet ve minnetle andÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Okkan için mezarÄ± baÅŸÄ±nda Kur'an-Ä± Kerim okundu, dua edildi.Okkan'Ä±n eÅŸi Zerrin Okkan, kÄ±zÄ± ve ailesi törende taziyeleri kabul etti.

DiyarbakÄ±r'da hüzünlü tören

Okkan ile polis memurlarÄ± Mehmet KamalÄ±, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla DurmuÅŸ ve Selahattin Baysoy, DiyarbakÄ±r'da saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸi YeniÅŸehir ilçesi Sezai Karakoç BulvarÄ±'nda anÄ±ldÄ±.Åžehitlerin öz geçmiÅŸinin okunduÄŸu törende, saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu, Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu ve dua edildi.

"Ali Gaffar"lar anÄ±ta karanfil bÄ±raktÄ±

Törene katÄ±lanlar, ÅŸehitlerin anÄ±sÄ±na yapÄ±lan anÄ±ta karanfiller bÄ±raktÄ±.

Ä°l Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, yakÄ±ndan ilgilendiÄŸi "Ali Gaffar" isimli çocuklarla anÄ±ta karanfil bÄ±raktÄ±.Aslan, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "ÇocuklarÄ±mÄ±zla birlikteyiz. Hala bugün anÄ±lÄ±yor ise demek ki sayÄ±n müdürüm buraya çok ÅŸeyler vermiÅŸ. Ä°nÅŸallah biz de onun yolundan gideceÄŸiz. Kendisi bizim için örnekti." ifadelerini kullandÄ±.Törene ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra emniyet müdür yardÄ±mcÄ±larÄ±, gaziler, polis memurlarÄ±, "Ali Gaffar Okkan" adÄ± verilen çocuklar ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

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