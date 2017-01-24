TerÃ¶ristlere ait Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Batman'da dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Batman'Ä±n Hasankeyf ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayÄ±da silah ve mühimmat ele geçirildi.Batman ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Ä°limiz Hasankeyf ilçesi Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluk alanÄ±nda bulunan sözde Mava alanÄ±nda bugün bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi ve tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ile depo alanlarÄ±na yönelik operasyon düzenlenmiÅŸtir. Operasyonda, tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±nakta, bir büyük telsiz, bir mayÄ±n dedektörü, 2 RPG-11 roketatar silahÄ±, 2 RPG-7 Roketatar silahÄ±, 2 Bixi MakinalÄ± Tüfek, 2 Kanas keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸi, 4 adet KaleÅŸnikof piyade tüfeÄŸi, 3 M-1 piyade tüfeÄŸi, bir G-3 piyade tüfeÄŸi, 15 el bombasÄ± tapasÄ±, 7 adet el bombasÄ± gövdesi, bir adet el bombasÄ±, 14 Roketatar sevk fiÅŸeÄŸi, 8 Anti Tank RPG-7 mühimmatÄ±, 4 Bixi makinalÄ± tüfek namlusu, bir Kanas keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸi ÅŸarjörü, bin 32 Bixi makinalÄ± tüfek mühimmatÄ±, 100 KaleÅŸnikof piyade tüfeÄŸi mühimmatÄ±, 20 G-3 piyade tüfeÄŸi mühimmatÄ±, 20 elektrikli fünye, bir anti personel mayÄ±nÄ±, bir tripot ayak, 5 anahtar sistemli ve telsiz komutalÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸi, bir güneÅŸ paneli, 5 adet 50 santimetre fermuar, bir mezro ve bir makas ele geçirilmiÅŸtir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliÄŸi olabileceklere el konulmuÅŸ, diÄŸerleri Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ± ile imha edilerek adli tahkikata baÅŸlanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.