KPSS ÅŸartÄ± kalktÄ± BakanlÄ±klara 249 personel alÄ±nacak

Ä°Ã§iÅŸleri, DÄ±ÅŸiÅŸleri, Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± atama kadrosuna gÃ¶re, 249 personel alÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. KPSS ÅŸartÄ± kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan bakanlÄ±klarÄ±n baÅŸvurularÄ± bugÃ¼n baÅŸlayacak.

Ä°çiÅŸleri, DÄ±ÅŸiÅŸleri, Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± atama kadrosu açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. 5 BakanlÄ±ÄŸÄ±n kadrosunda görevlendirilmek üzere, 249 kiÅŸi istihdam edilecek.BakanlÄ±klarda, toplamda 249 kiÅŸi memur kadrosundan istihdam edilecek. Devam eden soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan kiÅŸilerden oluÅŸan açÄ±klar bu ÅŸekilde kapatÄ±lacak.

KPSS ÅžARTI Ä°STENMÄ°YOR, LÄ°SE MEZUNU OLMAK YETERLÄ°

AlÄ±m yapÄ±lacak bakanlÄ±klardan biri olan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda KPSS ÅŸartÄ± aranmÄ±yor, fakat çeÅŸitli özel ÅŸartlarÄ± yerine getirmek gerekiyor.DiÄŸer BakanlÄ±klarÄ±n iÅŸe alÄ±m ÅŸartlarÄ± ise resmi sitelerindeki duyurularda yer alÄ±yor.

BAÅžVURULAR BUGÜN BAÅžLADI

BakanlÄ±klarÄ±n resmi sitelerinden yapÄ±lacak olan baÅŸvurular, bugün baÅŸladÄ±. BaÅŸvuru yapacak kiÅŸilerin, BakanlÄ±klarÄ±n sitesindeki formlarÄ± doldurmasÄ± gerekiyor.Buna göre Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Emniyet Genel MüdürlüÄŸü KPSS ÅŸartÄ±yla 25 personel alacak. Son baÅŸvuru 27.01.2017 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± KPSS ÅŸartÄ± aranmadan 60 personel alacak. Son baÅŸvuru 20.02.2017 Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Muhasebat Genel MüdürlüÄŸü KPSS ÅŸartÄ±yla 9 personel alacak. Son baÅŸvuru 17.02.2017 Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± KPSS ÅŸartÄ±yla 135 personel alacak. Son baÅŸvuru 6.02.2017 Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± da KPSS ÅŸartÄ±yla 20 personel alacak. Son baÅŸvuru 03.02.2017