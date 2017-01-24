Tarla meselesi yÃ¼zÃ¼nden mahkemelik olan amca Ã§ocuklarÄ± adliyeyi birbirine kattÄ±

Adana Adliyesi amca Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kavgasÄ± nedeniyle birbirine girdi. 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸi de aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

Adana Adliyesi önünde duruÅŸma çÄ±kÄ±ÅŸÄ± iki grup arasÄ±nda patlak veren ve 1 kiÅŸinin öldüÄŸü, 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± kavganÄ±n, daha önce tarla meselesi yüzünden kavga edip yaralama olayÄ±na karÄ±ÅŸarak mahkemelik olan amca çocuklarÄ± arasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

1 KÄ°ÅžÄ° ÖLDÜ, 4 KÄ°ÅžÄ° AÄžIR YARALANDI

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine baÄŸlÄ± TepebaÄŸ Mahallesi'nde Ä°nönü ParkÄ±'nda meydana geldi. Ä°ddiaya göre 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nden çÄ±kan iki grup arasÄ±nda yaÅŸanan silahlÄ± kavga sonucu 4 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±. YaralÄ±lar hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, çok sayÄ±da kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan Hüseyin Denizhan, tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

TARLA MESELESÄ° YÜZÜNDEN ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlÄ± kavganÄ±n sebebini ve kavgayÄ± çÄ±karanlarÄ±n kim olduÄŸunu araÅŸtÄ±rdÄ±. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmada, Seyhan Demir ile Hüseyin ve Yusuf Denizhan kardeÅŸler arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda tarla meselesi yüzünden kavga çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, bu kavga sonucunda Yusuf Denizhan'Ä±n Seyhan Demir'e ateÅŸ ederek yaraladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Taraflar bu arada birbirlerine hakaret ve tehditte de bulunurken, olayla ilgili 3 kiÅŸiye, "Silahla yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarÄ±ndan Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açÄ±ldÄ±.

OLAY NASIL OLDU?

Bu sabah davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na gelen taraflar, duruÅŸma çÄ±kÄ±ÅŸÄ± koridorda kavga etti. Polisler taraflarÄ± ayÄ±rarak adliye dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kardÄ±. Bu arada bir grup, adliye yanÄ±ndaki çay ocaÄŸÄ±nda otururken, diÄŸer grupla sözlü olarak atÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Taraflar bir anda silahlarÄ±nÄ± çekerek ateÅŸ etmeye baÅŸlayÄ±nca ortalÄ±k savaÅŸ alanÄ±na döndü. Silah seslerini duyan adliyede görevli polisler, hemen olay yerine gelerek havaya ateÅŸ açarak silahlÄ± kavgaya müdahale etti. Polis, olayla ilgili 7 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. ÇatÄ±ÅŸmada yaralanan Hüseyin, Yusuf, Recep ve Hasan Denizhan hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan durumu aÄŸÄ±r olan Hüseyin Denizhan, hastanede yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. GözaltÄ±na alÄ±nan 7 kiÅŸinin sorgusu devam ediyor. AyrÄ±ca olay yeri inceleme ekipleri çay ocaÄŸÄ± önünde inceleme yapÄ±p onlarca mermi kovanÄ± topladÄ±.