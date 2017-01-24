Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/01/2017 17:32

Gaziantep'te yaralÄ±ya mÃ¼dahale eden saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisi Ä°lknur Bedir hayatÄ±nÄ± kaybetti


Gaziantep'te bir kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ trafik kazasÄ±nda yaralanan 2 kiÅŸiye mÃ¼dahale ederken, baÅŸka bir otomobilin Ã§arpmasÄ±yla aÄŸÄ±r yaralanan saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisi Ä°lknur Bedir, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Gaziantep'te trafik kazasÄ± sonucu yaralananlara müdahale ederken bir baÅŸka aracÄ±n kendisine çarpmasÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralanan saÄŸlÄ±k görevlisi Ä°lknur Bedir hayatÄ±na gözlerini yumdu. Åžahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi üzerinde 13 Ocak 2016 tarihinde yaÅŸanan olayda, iddiaya göre askerden izne gelen Adil Erhan ÖzdurmuÅŸ ve bir arkadaÅŸÄ± trafik kazasÄ± geçirmiÅŸ, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekipleri çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SaÄŸlÄ±k görevlisi Ä°lknur Bedir ve arkadaÅŸlarÄ± yaralÄ±lara müdahale ettikleri sÄ±rada iddiaya göre, OÄŸuzhan P. idaresindeki otomobil olay yerine dalmÄ±ÅŸtÄ±. YaÅŸanan ikinci kazada saÄŸlÄ±k görevlileri Ä°lknur Bedir ve Berna Kavak yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Olay sonrasÄ± olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ± saÄŸlÄ±kçÄ±lardan durumu aÄŸÄ±r olan Ä°lknur Bedir yoÄŸun bakÄ±m ünitesine alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 11 gündür yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde yatmakta olan saÄŸlÄ±k görevlisi Ä°lknur Bedir bugün saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. 1 çocuk annesi Ä°lknur Bedir'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için eÅŸi Hüseyin Bedir ve mesai arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Gaziantep Adli TÄ±p Kurumuna getirildi. Genç kadÄ±nÄ±n cenazesi yapÄ±lacak otopsi sonrasÄ± Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸünde yapÄ±lacak törenin ardÄ±ndan memleketine uÄŸurlanacak. Öte yandan, genç saÄŸlÄ±kçÄ±nÄ±n ölümüne neden olduÄŸu ve alkollü olduÄŸu ileri sürülen sürücü OÄŸuzhan P. ise olay sonrasÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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