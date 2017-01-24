Donan yakÄ±t deposunu ateÅŸle Ä±sÄ±tayÄ±m derken kamyonunu yaktÄ±

Konya'da kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ Osman Ã‡akmak'Ä±n aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk nedeniyle aracÄ±nÄ±n donan yakÄ±t deposunu ateÅŸle Ä±sÄ±tmak isterken kamyonunu yaktÄ±.

Olay, bu sabah AkÅŸehir- AdsÄ±z Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Osman Çakmak, park halindeki 42 UG 189 plakalÄ± kamyonunun yakÄ±t deposundaki motorinin donduÄŸunu fark etti. Bunun üzerine ateÅŸ yakÄ±p, motoini çözmek istedi. Bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± sonucu yükselen alevler kamyonuna sÄ±çradÄ±. AracÄ±n alev topuna dönmesi üzerine itfaiye ekibine haber verdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan söndürüldü. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda araç sürücüsü yaralananÄ±rken, araçta zarar meydana geldi.