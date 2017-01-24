Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/01/2017 18:11

Kaymakam adaylarÄ± sÄ±nav sorularÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± itiraf etti


Tokat'ta FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda kaymakamlar, sÄ±navdan bir gÃ¼n Ã¶nce sorularÄ± cevaplarÄ±yla birlikte aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar.

Tokat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) ile Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesinin FETÖ/PDY'nin 'mülkiye yapÄ±lanmasÄ±'yla ilgili soruÅŸturma sürüyor. 44 kaymakamÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ±, 40 kaymakamÄ±n ise etkin piÅŸmanlÄ±k hükümlerinden faydalanarak itirafçÄ± olduÄŸu soruÅŸturmada alÄ±nan ifadeler, örgütün içi yüzünü ortaya çÄ±karÄ±yor. AlÄ±nan ifadelerde, örgüt üyeleri tarafÄ±ndan 'mahrem hizmeti' olarak adlandÄ±rÄ±lan 'A Tipi memur evleri'nde kaymakam adaylarÄ±na, sÄ±navdan bir gün önce sorularÄ±n cevaplarÄ± ile getirildiÄŸi belirlendi. AyrÄ±ca 15 itirafçÄ± kaymakam, kendilerine bir gün önce verilen sÄ±nav sorularÄ± sayesinde baÅŸarÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± itiraf etti. Bir kaymakam adayÄ±nÄ±n ise ifadesinde, A Tipi memur evlerinde kendisine altÄ± farklÄ± sÄ±nav sorusunun cevaplarÄ± ile birlikte geldiÄŸini ve kendisinin kaymakamlÄ±ÄŸÄ± seçtiÄŸini söylediÄŸi öÄŸrenildi.

KADÄ°R GÜNTEPE SORGUDA 

Öte yandan  Tokat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan FETÖ’nün mülkiye yapÄ±lanmasÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturma çerçevesinde gözaltÄ±na alÄ±nan eski BeytüÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir Güntepe'nin polis merkezinde soruÅŸturmasÄ± devam ediyor.  Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla tanÄ±nan eski BeytüÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir Güntepe,  sorgusunda PKK ile mücadele eden birisi olduÄŸunu ileri sürerek kendini savunmuÅŸtu. Güntepe, 1 AralÄ±k 2016 tarihinde Resmi gazete'de yayÄ±mlanan kararname ile ElazÄ±ÄŸ ValiliÄŸi Hukuk MüÅŸavirliÄŸi görevine atanmÄ±ÅŸtÄ±. Tokat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturmada Kadir Güntepe'nin FETÖ/PDY örgütünün gizli haberleÅŸme aracÄ± olan ByLock’u yoÄŸun bir ÅŸekilde kullandÄ±ÄŸÄ±, Amasya Hamamözü'nde kaymakam olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde Amasya kaymakamlar imamÄ± olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez telefonla görüÅŸtüÄŸü iddiasÄ± ile gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

 

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