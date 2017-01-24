BabasÄ±na bomba dÃ¼zenekli paket gÃ¶nderen gence 61 yÄ±l hapis istemi

Maltepe'de babasÄ±nÄ±n iÅŸyerine bomba dÃ¼zenekli paket gÃ¶nderen oÄŸlu Alican KurdaÅŸ'a 61 yÄ±l hapis cezasÄ± verilmesi iÃ§in dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Maltepe'de babasÄ±na ait iÅŸ yerinde bombalÄ± saldÄ±rÄ± düzenleyen mühendis Alican KurdaÅŸ hakkÄ±ndaki soruÅŸturma tamamlandÄ±. BabasÄ± ve ÅŸirketteki 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± olayda KurdaÅŸ hakkÄ±nda 4 ayrÄ± suçtan toplamda 61 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±. Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, 11 KasÄ±m 2016 günü Maltepe'deki bir ÅŸirkette patlama meydana geldiÄŸi, konuyla ilgili kamera görüntüleri incelendiÄŸinde baÅŸÄ±nda motosiklet kaskÄ± olan erkek bir ÅŸahsÄ±n iÅŸ yeri güvenlik görevlisine Özdemir Osman KurdaÅŸ'Ä±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere bir paket bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±. Ä°ddianamede, paketin KurdaÅŸ'a teslim edilmesinin ardÄ±ndan açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± esnada patlama meydana geldiÄŸi ve KurdaÅŸ ile beraber olay yerinde bulunan sekreter, ÅŸirketin ortaÄŸÄ± Åžahnur AÄŸaik ile Sevgi Özcan'Ä±n yaralandÄ±klarÄ± ifade edildi.

BOMBA DÜZENEKLÄ° PAKETÄ° GETÄ°REN OÄžLU GÖZALTINA ALINDI

Kamera görüntülerinden iÅŸ yerine bomba düzenekli paketi getiren ÅŸüphelinin Özdemir Osman KurdaÅŸ'Ä±n oÄŸlu Alican KurdaÅŸ olduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtilen iddianamede, ÅŸüphelinin aynÄ± gün Kartal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.

"BANA NÄ°YE HEDÄ°YE GÖNDERMÄ°ÅžLER" DEDÄ° PATLAMA MEYDANA GELDÄ°

Olaya iliÅŸkin ilgili ÅŸirket ortaÄŸÄ± Åžahnur AÄŸaik'in ifadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, fiyonk ve kurdeleyle süslü kutunun Özdemir Osman KurdaÅŸ tarafÄ±ndan açÄ±lacaÄŸÄ± esnada, KurdaÅŸ'Ä±n "Bana hediye gelmiÅŸ. YÄ±lbaÅŸÄ± deÄŸil, özel gün deÄŸil. Bana niye hediye göndermiÅŸler" dediÄŸi ve bu sÄ±rada patlamanÄ±n meydana geldiÄŸini söylediÄŸi ifade edildi.

"ALÄ°CAN'A BOL PARA VER, KÖTÜ ÅžEYLER YAPACAK KORKUYORUM"

Özdemir Osman KurdaÅŸ'Ä±n ifadesinde ise, oÄŸlunun 4 ay öncesinde ÅŸirketinde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 6 bin lira maaÅŸ verdiÄŸini belirttiÄŸi ancak oÄŸlunun sürekli kendisine maaÅŸÄ±nÄ±n azlÄ±ÄŸÄ±ndan yakÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olaydan bir hafta öncesinden baÅŸlayarak iÅŸe gelmemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi anlatÄ±ldÄ±. KurdaÅŸ'Ä±n konuyla ilgili eski eÅŸini aradÄ±ÄŸÄ±nda "Alican'a bol para ver. Derhal bir araba ver, benim artÄ±k kontrolümden çÄ±kÄ±yor. Kötü ÅŸeyler yapacak diye korkuyorum" dediÄŸini, bu görüÅŸmeden 2-3 gün sonra da olayÄ±n meydana geldiÄŸini belirttiÄŸi kaydedildi. KurdaÅŸ'Ä±n ifadesinde ayrÄ±ca, kendisinin ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±p mirasa konulmasÄ± için oÄŸlunun bu eylemi gerçekleÅŸtirdiÄŸini düÅŸündüÄŸünü söylediÄŸi belirtildi.

BABASINDAN BEKLEDÄ°ÄžÄ° Ä°LGÄ°YÄ° GÖREMEMÄ°Åž

Ä°ddianamede ÅŸüpheli AlÄ±can KurdaÅŸ'Ä±n da ifadesine yer verildi. KurdaÅŸ'Ä±n, babasÄ±ndan beklediÄŸi ilgiyi görmediÄŸini, patlayÄ±cÄ± madde hazÄ±rlamasÄ±ndaki amacÄ±n babasÄ±nÄ± ikaz etmek olduÄŸunu, öldürme kastÄ± olsaydÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸÄ±m oranÄ±nÄ± yüksetilebileceÄŸini söylediÄŸi kaydedildi.

BOMBA, ÖLDÜRÜCÜ ÖZELLÄ°ÄžE SAHÄ°P

Ä°ddianamede, Ä°stanbul Kriminal Polis LaboratuvarÄ± MüdürlüÄŸü'nün uzmanlÄ±k raporuna göre, el yapÄ±mÄ± bombanÄ±n öldürücü ve yaralayÄ±cÄ± özelliÄŸe sahip olduÄŸunun kaydedildiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.

61 YILA KADAR HAPÄ°S Ä°STEMÄ°

Åžüpheli Alican KurdaÅŸ'Ä±n hakkÄ±nda "Tasarlayarak kasten öldürmeye teÅŸebbüs", "OlasÄ± kast ile öldürmeye teÅŸebbüs", "Korku, kaygÄ± veya panik yaratabilecek tarzda patlayÄ±cÄ± madde kullanmak", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulmasÄ± veya el deÄŸiÅŸtirmesi" suçlarÄ±ndan toplamda 35 yÄ±l 6 aydan 61 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±. Tutuklu bulunan ÅŸüphelinin yargÄ±lanmasÄ±na önümüzdeki günlerde Anadolu 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan baÅŸlanacak.