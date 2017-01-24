Sosyal medyanÄ±n fenomen Gaziantep tostÃ§usu mÃ¼ÅŸteri akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±

"TostÃ§u Erol" lakabÄ±yla sosyal medyada fenomen olan Gaziantepli usta Mehmet Erol Sorgulu dilden dile dolaÅŸÄ±yor.

Gaziantep'in Åžahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bulunan küçük dükkanÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± tost çeÅŸitleriyle kÄ±sa sürede sosyal medyanÄ±n aranan ismi olan Mehmet Erol Sorgulu, müÅŸterilerine sipariÅŸ yetiÅŸtirmekte zorlanÄ±yor. Sosyal medya üzerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± "en güzel tost nasÄ±l yapÄ±lÄ±r" konulu videosuyla yüz binlerce tÄ±k alan tostçu Erol müÅŸterilerinin yoÄŸun talebinden memnun.

BABA MESLEÄžÄ°NÄ° 22 YILDIR YAPIYOR

Babadan oÄŸla geçen tostçuluk mesleÄŸini 22 yÄ±ldÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mehmet Erol Sorgulu, fenomen olmasÄ±nÄ± nedenini ise yaptÄ±ÄŸÄ± tostlarÄ±n lezzetine ve sosyal medyada kÄ±sa sürede bu kadar tanÄ±nmasÄ±na baÄŸlÄ±yor.

ÖÄžRENCÄ°LER AKIN EDÄ°YOR

Özellikle sabah ve öÄŸle saatlerinde öÄŸrencilerin yanÄ± sÄ±ra çevre esnafÄ±n da yoÄŸun talebi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Tostçu Erol, "22 yÄ±ldÄ±r tost yapÄ±yorum, 6 yÄ±ldÄ±r sosyal medyada aktifim, son 1 yÄ±ldÄ±r ise fenomen haline geldik ve internet üzerinden gelen sipariÅŸlerle bile satÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz.

KEBAPLI TOST, ÇÄ°KOLATALI TOST GÄ°BÄ° SEÇENEKLER SUNUYOR

Antep FÄ±stÄ±klÄ± tostun yanÄ± sÄ±ra çikolatalÄ± ve kebaplÄ± tost çeÅŸitlerini de yapÄ±yoruz. Özellikle atom adÄ±nÄ± verdiÄŸim tosta ise bayaÄŸÄ± yoÄŸun ilgi var. Sabah erken saatlerde baÅŸlayan yoÄŸunluk öÄŸleden sonraya kadar devam ediyor" dedi.

20 LÄ°RAYI BULAN TOSTLAR VAR

YoÄŸun talep gören tostlar ise 6 ile 20 lira arasÄ±nda satÄ±lÄ±yor.