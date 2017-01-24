Dikkat kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 25 santimetreyi aÅŸacak

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan AKOM da Ä°stanbul iÃ§in kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Ä°stanbul'da da perÅŸembe günü kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtildi. Ä°stanbul baÅŸta olmak üzere yurdumuz bugün Orta Akdeniz, çarÅŸamba günü ise Balkanlar üzerinden gelmekte olan (Sibirya kökenli) soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisiz altÄ±na girecek. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 8 ila 10 derece birden azalacaÄŸÄ± ve ocak ayÄ± sonuna kadar da mevsim normalleri altÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

KAR YAÄžIÅžI GELÄ°YOR

AKOM'dan yapÄ±lan açÄ±klama, "Yurdumuzun ÇarÅŸamba günü Balkanlar üzerinden gelecek soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek. Ä°stanbul'da perÅŸembe kar baÅŸlayacak" denildi. AyrÄ±ca, "Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yoÄŸun olduÄŸu günlerde toplu ulaÅŸÄ±m araçlarÄ±nÄ± kullanÄ±n" uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

AKOM YARINDAN Ä°TÄ°BAREN ALARMDA OLACAK

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye’sine baÄŸlÄ± Afet Koordinasyon Merkezi MüdürlüÄŸü (AKOM) meteorolojiden alÄ±nan ihbar doÄŸrultusunda alarma geçti. Ä°BB AKOM yarÄ±n 13:00’ten itibaren 7 bin personel ve bin 347 aracÄ±n görev alacaÄŸÄ± tüm birimleri ile görevde olacak. YarÄ±n akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacaÄŸÄ± tahmin edilen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gece de etkisini sürdürecek. Ä°stanbul’da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bu kez 20-25 cm’yi bulmasÄ± bekleniyor. GeçtiÄŸimiz günlerde Ä°stanbul’da görülen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n tekrarlanmamasÄ± için Ä°BB’ye baÄŸlÄ± ekipler özellikle Mahmutbey bölgesinde KarayollarÄ± ekiplerine yardÄ±mcÄ± olacak. Ä°tfaiye, yol bakÄ±m, atÄ±k müdürlüÄŸü gibi birimler de teyakkuzda olacak.

SOÄžUK HAVA DALGASI GELÄ°YOR

Meteorolojiden yapÄ±lan açÄ±klamada ise ÅŸu ifadeler yer almÄ±ÅŸtÄ±: Ülkemiz halen Yüksek BasÄ±nç Merkezinin etkisi altÄ±nda olup, hava sÄ±caklÄ±klarÄ± mevsim normalleri civarÄ±nda seyretmektedir. Ä°ç kesimlerde yer yer sis hadisesi etkili olmaktadÄ±r. Yurdumuzun yarÄ±n (24.01.2017 SalÄ± günü) sabah saatlerinden itibaren güneybatÄ± kesimlerden baÅŸlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n, ÇarÅŸamba günü ise Balkanlar üzerinden gelen soÄŸuk ve yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin daha etkisine gireceÄŸi tahmin ediliyor.