Tunceli'deki operasyonlarda ele geÃ§irilenler ÅŸok etti

Tunceli'de terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyonlarda kilolarca amonyum nitratla Ã§ok sayÄ±da tÄ±bbi malzeme ele geÃ§irildi

Tunceli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 350-400 kilogram amonyum nitratla çok sayÄ±da tÄ±bbi ve yaÅŸamsal malzeme ele geçirildiÄŸi bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Tunceli'de güvenlik güçleri tarafÄ±ndan terör örgütlerine yönelik operasyonlarÄ±n kararlÄ±lÄ±kla devam ettiÄŸi vurgulandÄ±.

"Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca NazÄ±miye ilçesinde bugün gerçekleÅŸtirilen Åžehit Jandarma Uzman ÇavuÅŸ Serdar YÄ±ldÄ±rÄ±m-45 operasyonu kapsamÄ±nda 350-400 kilogram amonyum nitrat ile teröristlere ait çok sayÄ±da tÄ±bbi ve yaÅŸamsal malzemeler ele geçirilmiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±lan açÄ±klamada, ele geçirilen malzemelerin olay yerinde imha edildiÄŸi belirtildi.