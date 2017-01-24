Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/01/2017 21:19

Tunceli'deki operasyonlarda ele geÃ§irilenler ÅŸok etti

tuncelide operasyon

Tunceli'de terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyonlarda kilolarca amonyum nitratla Ã§ok sayÄ±da tÄ±bbi malzeme ele geÃ§irildi

Tunceli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 350-400 kilogram amonyum nitratla çok sayÄ±da tÄ±bbi ve yaÅŸamsal malzeme ele geçirildiÄŸi bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Tunceli'de güvenlik güçleri tarafÄ±ndan terör örgütlerine yönelik operasyonlarÄ±n kararlÄ±lÄ±kla devam ettiÄŸi vurgulandÄ±.

"Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca NazÄ±miye ilçesinde bugün gerçekleÅŸtirilen Åžehit Jandarma Uzman ÇavuÅŸ Serdar YÄ±ldÄ±rÄ±m-45 operasyonu kapsamÄ±nda 350-400 kilogram amonyum nitrat ile teröristlere ait çok sayÄ±da tÄ±bbi ve yaÅŸamsal malzemeler ele geçirilmiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±lan açÄ±klamada, ele geçirilen malzemelerin olay yerinde imha edildiÄŸi belirtildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

gÃ¶zaltÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklanan 43 kiÅŸi tahliye edildi

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi tahliye edildi

istanbul kar

Dikkat kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 25 santimetreyi aÅŸacak

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan AKOM da Ä°stanbul iÃ§in kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu


Sosyal medyanÄ±n fenomen Gaziantep tostÃ§usu mÃ¼ÅŸteri akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±

"TostÃ§u Erol" lakabÄ±yla sosyal medyada fenomen olan Gaziantepli usta Mehmet Erol Sorgulu dilden dile dolaÅŸÄ±yor.