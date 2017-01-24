Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/01/2017 21:26

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklanan 43 kiÅŸi tahliye edildi

gÃ¶zaltÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi tahliye edildi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Hava Harp Okulu KomutanlÄ±ÄŸÄ± tatbiki eÄŸitim kampÄ± faaliyetleri kapsamÄ±nda Temel ParaÅŸüt EÄŸitimi için Ä°stanbul'dan Ankara'ya gelen ve FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara'daki Kara Harp Okulu KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda bulunan öÄŸrencilerden 91'inin durumunu yeni deliller üzerine tekrar deÄŸerlendirdi. 

ÖÄŸrencilerin terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n ByLock programÄ±nÄ± kullanÄ±p kullanmadÄ±ÄŸÄ±na, MASAK tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan hesap hareketlerine, örgüt mensuplarÄ±yla baÄŸlarÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±na ve ikametlerinde yapÄ±lan aramada örgüte ait yayÄ±n bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±na bakan savcÄ±lÄ±k, mahkemeden öÄŸrencilerden 43'ünün tahliye edilmelerini istedi. 

Talebi deÄŸerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, 43 öÄŸrencinin tahliyesine hükmetti. Mahkemenin kararÄ±nÄ±n Sincan Cezaevi MüdürlüÄŸüne iletilmesiyle öÄŸrencilerin tahliyesine baÅŸlandÄ±.

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