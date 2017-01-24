TSK PKK'ya ait 12 hedefi imha etti

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, AvaÅŸin-Basyan hava harekatÄ±nda hava harekatÄ±nda PKK'ya ait 12 hedef vuruldu.

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince Irak'Ä±n kuzeyindeki 4 PKK kampÄ±na bombardÄ±man düzenlendi.AvaÅŸin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatÄ±nda, terör örgütü PKK'ya ait 12 hedef imha edildi.

2 SAAT SÜREN BOMBARDIMAN

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, alÄ±nan istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu, 18.12-20.18 saatleri arasÄ±nda Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatÄ± düzenlendi.Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca düzenlenen harekatla, barÄ±nma alanÄ± olarak kullanÄ±lan maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±nak ile silah mevzilerinden oluÅŸan bölücü terör örgütüne ait 12 hedef imha edildi. Görevlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.