DolandÄ±rÄ±cÄ±lar bu kez de 15 Temmuz'u kullanarak vatandaÅŸÄ± kandÄ±rÄ±yor

TÃ¼rkiye'de dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yÃ¶ntemlerinin ardÄ± arkasÄ± kesilmiyor. Åžimdide dolandÄ±rÄ±cÄ±lar 15 Temmuz'u kullanarak vatandaÅŸÄ±n tÃ¼m bilgilerine ulaÅŸÄ±yor.

Türkiye'de her gün yeni bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yöntemi ortaya çÄ±kÄ±yor. Yeni yöntem ise 15 Temmuz darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± halkÄ±n gösterdiÄŸi kahramanlÄ±ktan dolayÄ± devletin fert baÅŸÄ±na düÅŸen milli gelirin yüzde 78'ini daÄŸÄ±tma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±na dair bir cep telefonu mesajÄ±. Yüzlerce kiÅŸiye gönderilen mesajda yer alan link ise tuzak.

KÄ°MLÄ°K BÄ°LGÄ°LERÄ°NÄ° ELE GEÇÄ°RMEYE ÇALIÅžIYORLAR

DolandÄ±rÄ±cÄ±lar yüzlerce kiÅŸinin cep telefonuna bir mesaj göndererek devletin fert baÅŸÄ±na Milli Gelir'in 3227 TL'sini (yüzde 78'ini) daÄŸÄ±tma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.DolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n gönderdiÄŸi mesajda, bu parayÄ± alabilmek için yapÄ±lmasÄ± istenen tek ÅŸey ise mesajla birlikte gönderilen bir linkten online olarak baÅŸvuru yapmak.

BU MESAJ GELÄ°RSE DÄ°KKAT!

DolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n gönderdiÄŸi mesaj ÅŸöyle: "15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonrahalkÄ±n göstermiÅŸ olduÄŸu vatan severlik ve canÄ±nÄ± ortaya koyarak devletine sahip çÄ±kmasÄ±ndan dolayÄ± Türkiye Cumhuriyeti 18 ile 55 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda olan herkese milli gelir payÄ±nÄ±n yüzde 78'ini (3.227 TL) üç bin yediyüz yirmiyedi Ziraat ÅŸubelerinden 23 Ocak ile 24 Ocak arasÄ± vatandaÅŸlarÄ±na vereçeÄŸini bugün itibariyle Resmi Gazete'de duyurmuÅŸtur. Cumhuriyetimizin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu kampanyadan faydalanmak için online olarak baÅŸvuru yaptÄ±ktan sonra TC Kimlik numaralÄ± nüfus cüzdanÄ± ile 23 Ocak pazartesi günü Ziraat BankasÄ±'ndan alabileceklerdir."