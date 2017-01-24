RÄ±dvan Dilmen'in referandum iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanyaya tepkiler bÃ¼yÃ¼yor

TFF baÅŸkanÄ± adayÄ± RÄ±dvan Dilmen'in baÅŸkanlÄ±k referandumu iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "evet" kampanyasÄ±na sosyal medyadan tepkiler Ã§Ä±ÄŸ gibi bÃ¼yÃ¼yor.

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu için baÅŸkan adayÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan RÄ±dvan Dilmen, sosyal medyada baÅŸkanlÄ±k referandumu için "evet" kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Konuyla ilgili video yayÄ±mlayan Dilmen, "VatanÄ±mÄ±z, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir Ä°stiklal SavaÅŸÄ±. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varÄ±m" dedi. Dilmen, Arda Turan'dan da destek istedi. RÄ±dvan Dilmen'e Arda Turan, Burak YÄ±lmaz ve Murat Boz da destek verdi.