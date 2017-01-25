Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/01/2017 00:16

D-100 karayolu'na dÃ¶kÃ¼len kimyasal madde paniÄŸe neden oldu


D-100 Karayolunun Eski Ä°stanbul KavÅŸaÄŸÄ±nda yola dÃ¶kÃ¼len sÄ±vÄ± madde herkesi korkuttu. AsfaltÄ± bile eriten maddeye radyoaktif ve nÃ¼kleer testler yapÄ±ldÄ±.

D-100 Karayolunun Eski Ä°stanbul KavÅŸaÄŸÄ±nda yolda bir sÄ±vÄ± olduÄŸu ihbarÄ±nÄ± alan polis ekipleri, olay yerine gitti.Yolda seyreden bir araçtan düÅŸtüÄŸü düÅŸünülen kovadan yola dökülen sÄ±vÄ±nÄ±n asfaltÄ± erittiÄŸini gören ekipler, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen AFAD ve Bolu Belediyesi Ä°tfaiye ekipleri, yolun sÄ±vÄ± dökülen bölümünü emniyet ÅŸeridiyle çevirerek, trafiÄŸe kapattÄ±.Yola dökülen sÄ±vÄ±dan örnek alan ekipler, ÅŸüpheli madde üzerinde kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) testi yaptÄ±.Åžüpheli maddenin, yüksek performans yaÄŸÄ± olduÄŸunu ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile çevreye zararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen ekipler, kimyasal maddenin temizlenmesi için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

ASFALTI ERÄ°TTÄ°

Ä°lk olarak bölgeye çaÄŸrÄ±lan karayollarÄ± ekipleri tarafÄ±ndan üzerine toprak atÄ±lan kimyasal madde, daha sonra Bolu Belediyesi temizlik ekipleri tarafÄ±ndan temizlendi.Yola dökülen kimyasal madde nedeniyle asfaltta yaklaÅŸÄ±k 2 santimetre derinliÄŸinde 1 metre çapÄ±nda erime meydana geldi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


RÄ±dvan Dilmen'in referandum iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanyaya tepkiler bÃ¼yÃ¼yor

TFF baÅŸkanÄ± adayÄ± RÄ±dvan Dilmen'in baÅŸkanlÄ±k referandumu iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "evet" kampanyasÄ±na sosyal medyadan tepkiler Ã§Ä±ÄŸ gibi bÃ¼yÃ¼yor.


DolandÄ±rÄ±cÄ±lar bu kez de 15 Temmuz'u kullanarak vatandaÅŸÄ± kandÄ±rÄ±yor

TÃ¼rkiye'de dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yÃ¶ntemlerinin ardÄ± arkasÄ± kesilmiyor. Åžimdide dolandÄ±rÄ±cÄ±lar 15 Temmuz'u kullanarak vatandaÅŸÄ±n tÃ¼m bilgilerine ulaÅŸÄ±yor.


TSK PKK'ya ait 12 hedefi imha etti

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, AvaÅŸin-Basyan hava harekatÄ±nda hava harekatÄ±nda PKK'ya ait 12 hedef vuruldu.