D-100 karayolu'na dÃ¶kÃ¼len kimyasal madde paniÄŸe neden oldu

D-100 Karayolunun Eski Ä°stanbul KavÅŸaÄŸÄ±nda yola dÃ¶kÃ¼len sÄ±vÄ± madde herkesi korkuttu. AsfaltÄ± bile eriten maddeye radyoaktif ve nÃ¼kleer testler yapÄ±ldÄ±.

D-100 Karayolunun Eski Ä°stanbul KavÅŸaÄŸÄ±nda yolda bir sÄ±vÄ± olduÄŸu ihbarÄ±nÄ± alan polis ekipleri, olay yerine gitti.Yolda seyreden bir araçtan düÅŸtüÄŸü düÅŸünülen kovadan yola dökülen sÄ±vÄ±nÄ±n asfaltÄ± erittiÄŸini gören ekipler, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen AFAD ve Bolu Belediyesi Ä°tfaiye ekipleri, yolun sÄ±vÄ± dökülen bölümünü emniyet ÅŸeridiyle çevirerek, trafiÄŸe kapattÄ±.Yola dökülen sÄ±vÄ±dan örnek alan ekipler, ÅŸüpheli madde üzerinde kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) testi yaptÄ±.Åžüpheli maddenin, yüksek performans yaÄŸÄ± olduÄŸunu ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile çevreye zararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen ekipler, kimyasal maddenin temizlenmesi için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

ASFALTI ERÄ°TTÄ°

Ä°lk olarak bölgeye çaÄŸrÄ±lan karayollarÄ± ekipleri tarafÄ±ndan üzerine toprak atÄ±lan kimyasal madde, daha sonra Bolu Belediyesi temizlik ekipleri tarafÄ±ndan temizlendi.Yola dökülen kimyasal madde nedeniyle asfaltta yaklaÅŸÄ±k 2 santimetre derinliÄŸinde 1 metre çapÄ±nda erime meydana geldi.