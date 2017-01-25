Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/01/2017 07:02

Akkoyunlular'dan kalan tek eser taÅŸÄ±nacak

Zeynel Bey TÃ¼rbesi

Batman'Ä±n Hasankeyf ilÃ§esinde IlÄ±su BarajÄ± tamamlanÄ±nca su altÄ±nda kalacak 650 yÄ±llÄ±k Zeynel Bey TÃ¼rbesinin taÅŸÄ±nmasÄ±na karar verildi

IlÄ±su BarajÄ± ve HES Projesi Kültürel VarlÄ±klarÄ± Koruma ve Kurtarma ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Zeynel Bey Türbesi'nin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park AlanÄ±'na taÅŸÄ±nmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar yoÄŸun ÅŸekilde sürdürülüyor.Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünce iki yÄ±l önce ihale edilen ve DiyarbakÄ±r Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kurulunca onaylanan projeye göre, bin 100 tonluk türbe, tek parça halinde "Hollanda" yöntemiyle yeni yerine taÅŸÄ±nacak.

TaÅŸÄ±yÄ±cÄ± treyler sisteminin kullanÄ±lacaÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalar, aralarÄ±nda 6 mühendis ve 3 mimarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 52 kiÅŸilik ekip tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilecek.Zeynel Bey Türbesi, 1462-1482'de Hasankeyf'te hüküm süren Akkoyunlular'dan kalan tek eser olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yor.

 

 

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