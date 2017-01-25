Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/01/2017 07:18

AsfaltÄ± eriten gizemli maddenin sÄ±rrÄ± belli oldu

asfalt

D-100 karayolu'nun Bolu kesiminde yola dÃ¶kÃ¼len kimyasal maddenin yÃ¼ksek performans yaÄŸÄ± olduÄŸu ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile Ã§evreye zararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi

AlÄ±nan bilgiye göre, D-100 Karayolunun Eski Ä°stanbul KavÅŸaÄŸÄ±nda yolda bir sÄ±vÄ± olduÄŸu ihbarÄ±nÄ± alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Yolda seyreden bir araçtan düÅŸtüÄŸü düÅŸünülen kovadan yola dökülen sÄ±vÄ±nÄ±n asfaltÄ± erittiÄŸini gören ekipler, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ve Bolu Belediyesi Ä°tfaiye ekipleri, yolun sÄ±vÄ± dökülen bölümünü emniyet ÅŸeridiyle çevirerek, trafiÄŸe kapattÄ±. 

Yola dökülen sÄ±vÄ±dan örnek alan ekipler, ÅŸüpheli madde üzerinde kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) testi yaptÄ±. Åžüpheli maddenin, yüksek performans yaÄŸÄ± olduÄŸunu ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile çevreye zararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen ekipler, kimyasal maddenin temizlenmesi için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ä°lk olarak bölgeye çaÄŸrÄ±lan karayollarÄ± ekipleri tarafÄ±ndan üzerine toprak atÄ±lan kimyasal madde, daha sonra Bolu Belediyesi temizlik ekipleri tarafÄ±ndan temizlendi. Yola dökülen kimyasal madde nedeniyle asfaltta yaklaÅŸÄ±k 2 santimetre derinliÄŸinde 1 metre çapÄ±nda erime meydana geldi. 

 

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