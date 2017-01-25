Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/01/2017 08:08

Dikkat Meteoroloji Ä°stanbul iÃ§in saat verdi

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Ä°stanbul'da bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸecek ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸlayacak

AA  muhabirinin Meteoroloji Ä°stanbul Bölge MüdürlüÄŸünden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, ÅŸehir genelinde etkili olmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 7 derece düÅŸmesi bekleniyor.               

ÇarÅŸamba günü öÄŸle saatlerinden itibaren karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde baÅŸlayacak olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gecenin ilk saatlerinden itibaren tüm ÅŸehri etkisi altÄ±na alacak. AyrÄ±ca ÇarÅŸamba günü hÄ±zÄ± saatte 60 kilometreye kadar ulaÅŸan kuvvetli poyraz bekleniyor.  

Ä°stanbul genelinde PerÅŸembe, Cuma ve Cumartesi günleri de aralÄ±klarla yaÄŸmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasÄ±nda bir kalÄ±nlÄ±ÄŸa ulaÅŸacak.            

Ä°BB'DEN KAR ÖNLEMÄ°

Öte yandan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi MüdürlüÄŸü (AKOM) de meteorolojiden alÄ±nan ihbar doÄŸrultusunda bugün saat 13.00'ten itibaren kent genelinde beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na hazÄ±rlÄ±klÄ± olacak. Bu kapsamda AKOM, 7 bin personel ve bin 347 aracÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± tüm birimleri ile görev yapacak.      

Pazar günü ÅŸehri terk etmesi beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, bu ayÄ±n ilk haftasÄ±nda Ä°stanbul'u etkisi altÄ±na alan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gibi olmasÄ± beklenmiyor.

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