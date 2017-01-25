GenÃ§ kÄ±zÄ±n Ã¶lÃ¼m nedenini duyunca ÅŸok olacaksÄ±nÄ±z

Almanya'nÄ±n Kassel kentinde sigara iÃ§mek iÃ§in evden Ã§Ä±kan 19 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±z donarak can verdi

Polisin açÄ±klamasÄ±na göre, Tanja Hollstein pazar günü saat 02.30'da sigara içmek için, erkek arkadaÅŸÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.Genç kÄ±zÄ±n geri dönmemesi üzerine erkek arkadaÅŸÄ± polise haber verdi. O gün saat 14.30 sularÄ±nda evden 2,5 kilometre ileride genç kÄ±zÄ±n cesedi bulundu. Kassel Adli TÄ±p Kurumu'nun otopsi raporunda Tanja Hollstein'Ä±n donarak öldüÄŸü belirtildi. Kassel polisi sözcüsü, yaptÄ±klarÄ± incelemede genç kÄ±zÄ±n öldürüldüÄŸüne dair bir bulguya rastlamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

UYUÅžTURUCU ÅžÜPHESÄ°

Bild Gazetesi de, Tanja Hollstein'Ä±n sigara içmek için dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± gün hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n -12 derece olduÄŸunu yazdÄ±. Genç kÄ±zÄ±n alkol veya uyuÅŸturucu alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ± ise toksikoloji raporundan sonra netlik kazanacak.