Bordo bereliler El Bab'ta ÅŸehit olan askerlerin intikamÄ±nÄ± bÃ¶yle aldÄ±

El Bab'ta 20 Ocak gÃ¼nÃ¼ 5 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 9 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n talimatÄ±nÄ± veren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž emiri iÃ§in harekete geÃ§en Bordo Bereliler, emiri yakaladÄ±.

Vatan gazetesinin haberine göre Bordo Bereliler, El Bab'da 5 askerin ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n talimatÄ±nÄ± veren DEAÅž emirini yakaladÄ±. Ä°ÅŸte o haber:"Tarih 20 Ocak 2017. Saat: 13.40. Yer El-Bab'a giden Bzagah ile Kabbasin arasÄ±ndaki yol. Bölgede arama tarama faaliyetleri yapan komandolarÄ±n üstüne doÄŸru hÄ±zla gelen zÄ±rhlÄ± araç, askerlerin ateÅŸ açmasÄ±na raÄŸmen durdurulamadÄ± ve bomba yüklü araç büyük bir gürültü ile patladÄ±. YaÅŸanan olay sonucunda 5 asker; uzman onbaÅŸÄ±lar Emre Doruk, Bahattin BakÄ±r, Selim Topal, uzman onbaÅŸÄ±lar Ramazan TaÅŸkÄ±n ve Mete Can ÅŸehit olurken 9 asker ise yaralandÄ±.

F-16'LAR HAVALANDI

PatlamanÄ±n ardÄ±ndan TSK tarafÄ±ndan bölgede geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. F-16'lar tarafÄ±ndan bölgede tespit edilen DEAÅž noktalarÄ±na bombalar yaÄŸdÄ±rÄ±ldÄ±. Karadan ise obüsler ile bölge cehenneme döndürüldü. Toplam 21 hava akÄ±nÄ± sonucunda 46 DEAÅž'lÄ± terörist etkisiz hale getirilirken 16 terörist de yaralandÄ±.

Ä°STÄ°HBARAT ÇALIÅžMASI

Olaydan hemen sonra bomba yüklü aracÄ± DEAÅž'lÄ± Ebu Musab'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ±, canlÄ± bombanÄ±n zÄ±rhlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bomba yüklü araç ile Türk askerlerini hedef seçtiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Bölgede yapÄ±lan istihbarat çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda ise saldÄ±rÄ± emrinin DEAÅž emiri de tespit edildi. Failin saptanmasÄ±ndan sonra ise sÄ±ra yerinin tespit edilmesi ve yakalanmasÄ±na geldi. DEAÅž emirinin yeri istihbarat çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda 48 saatte tespit edildi. Tespit edilmesinden sonra operasyon için düÄŸmeye basÄ±ldÄ±. Operasyan için TSK'nÄ±n gözbebeÄŸi olan Özel Kuvvetler BirliÄŸi, nam-Ä± diÄŸer borde bereliler görevlendirildi. 22 Ocak günü Ä°HA'larÄ±n da desteÄŸiyle baÅŸlayan operasyonda 5 askerin ÅŸehit 9 askerin de yaralanmasÄ±na neden olan emri veren DEAÅž emirine operasyon düzenlendi. BaskÄ±n ÅŸeklinde gerçekleÅŸtirilen operasyon harekat merkezinden de canlÄ± olarak izlendi. Terör eyleminin emrini veren emir ise kÄ±skÄ±rak ve saÄŸ olarak yakalandÄ±. Emirin sorgulanmasÄ±na ise 2 gün önce baÅŸlandÄ±."