Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/01/2017 10:20

TEM'de facia kaza Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±


TEM Otoyolu'nun Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ TIR'Ä±n bariyerlere Ã§arpmasÄ± sonucu trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

TEM Otoyolu'nun Ä°stanbul yönü, Bolu DaÄŸÄ± Tüneli çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kayan TIR'Ä±n bariyerlere çarpmasÄ± sonucu meydana gelen kaza nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Kaza, saat 10.25 sÄ±ralarÄ±nda TEM Otoyolu'nun Bolu DaÄŸÄ± Tüneli çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda meydana geldi. Ä°stanbul yönüne giden Pevrul Atak yönetimindeki 06 DR 6134 plakalÄ± su damacanasÄ± yüklü TIR, hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çÄ±kÄ±p savrularak bariyerlere çarptÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisiyle TIR'Ä±n dorsesindeki su damacanalarÄ± yola savruldu. TIR'Ä±n akaryakÄ±t deposundan yola mazot da doköldü. TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle TEM'in Ä°stanbul yönü ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Yolda uzun araç konvoyu oluÅŸtu. Tünel Kontrol Merkezi'nde görevli itfaiye ekipleri, yolu kÄ±sa sürede ulaÅŸÄ±ma açmak için temizleme çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.

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Tanja Hollstein

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