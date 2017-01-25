TEM'de facia kaza Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin kilit isimlerinden Adil Ã–ksÃ¼z ile aynÄ± ad ve soyadÄ± taÅŸÄ±yan kiÅŸi ilÃ§e dÄ±ÅŸÄ±na bile Ã§Ä±kamayÄ±nca Ã§areyi soyadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmekte buldu.