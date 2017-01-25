Ä°lÃ§e dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kamaz hale gelince soyadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek CantÃ¼rk yaptÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin kilit isimlerinden Adil Ã–ksÃ¼z ile aynÄ± ad ve soyadÄ± taÅŸÄ±yan kiÅŸi ilÃ§e dÄ±ÅŸÄ±na bile Ã§Ä±kamayÄ±nca Ã§areyi soyadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmekte buldu.

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin kara kutusu olduÄŸu belirtilen ve 4 milyon TL ödül ile aranan FETÖ'nün imamlarÄ±ndan AndÄ±rÄ±nlÄ± Adil Öksüz ile aynÄ± ad ve soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan, HacÄ±veliuÅŸaÄŸÄ± Mahallesi'nde bakkallÄ±k yapan Adil Öksüz, isim benzerliÄŸi nedeniyle zor günler yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. FETÖ'nün imamÄ±yla hem aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±masÄ± hem de AndÄ±rÄ±nlÄ± olmalarÄ± nedeniyle aman zaman da gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p, gerçek anlaÅŸÄ±ldÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan Adil Öksüz ilçe dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmaz hale geldi. 'BÄ±ktÄ±m artÄ±k' diyen bakkal Adil Öksüz, soyadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye karar verip geçen yÄ±l KasÄ±m ayÄ±nda AndÄ±rÄ±n Asliye Hukuk Mahkemesi'ne baÅŸvurdu. Adil Öksüz, mahkemeye verdiÄŸi dilekçede 'Öksüz' olan soyadÄ±nÄ±n 'Cantürk' olarak deÄŸiÅŸtirilmesini talep etti.

'CANTÜRK' OLDU

Talebi deÄŸerlendiren mahkeme, Adil Öksüz'ün talebini kabul etti. Mahkeme kararÄ±yla 'Öksüz' soyadÄ± deÄŸiÅŸen Adil Cantürk, vakit kaybetmeden Ä°lçe Nüfusu MüdürlüÄŸü'ne baÅŸvurarak çipli ve Cantürk soyadlÄ± yeni kimlik kartÄ±nÄ± aldÄ±. FETÖ imamÄ± ile aynÄ± isim ve soyismi taÅŸÄ±masÄ± nedeniyle zor günler geçirdiÄŸini, soyadÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesiyle o günlerin artÄ±k geride kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Adil Cantürk, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bu isim ve soy isim benzerliÄŸinden ilçe dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kamaz olmuÅŸtum. Polis ve asker kontrollerinde saatlerce kendimi anlatmak için çaba sarf ediyordum. Çok ÅŸükür o günler artÄ±k geçti, artÄ±k huzurlu bir ÅŸekilde ilçe dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kabiliyorum. Bu hainin de bir an önce yakalanÄ±p adalete teslim edilmesini bekliyorum."