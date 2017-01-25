Ä°zmir'de 17 Ã¶ÄŸretmen PKK operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 17 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°zmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütle iliÅŸkili olduÄŸu tespit edilen 17 öÄŸretmen gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.KemalpaÅŸa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "PKK terör örgütünün çaÄŸrÄ±sÄ±na uyup, GüneydoÄŸu ve DoÄŸu Anadolu bölgelerinde sürdürülen operasyonlarÄ± protesto etmek amacÄ±yla savaÅŸa karÅŸÄ± barÄ±ÅŸÄ± savunacaÄŸÄ±z, 29 AralÄ±k'ta hizmet üretmiyoruz, savaÅŸ ve baskÄ± politikalarÄ±na hayÄ±r" sloganÄ±yla 29 AralÄ±k 2015'te düzenlenen mitinge katÄ±lan, PKK/KCK terör örgütü ile iliÅŸki ve irtibatÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen ve "Derslere girmeyip boykot eden" 22 öÄŸretmen hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.Ä°zmir Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 17 öÄŸretmeni gözaltÄ±na aldÄ±.Åžüphelilerin ev ve iÅŸ yerlerindeki aramalarda, çok sayÄ±da yasaklanmÄ±ÅŸ yayÄ±n ve dijital malzemeye el konuldu.