Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/01/2017 12:08

Ä°zmir'de 17 Ã¶ÄŸretmen PKK operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

terÃ¶r operasyonu

Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 17 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°zmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütle iliÅŸkili olduÄŸu tespit edilen 17 öÄŸretmen gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.KemalpaÅŸa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "PKK terör örgütünün çaÄŸrÄ±sÄ±na uyup, GüneydoÄŸu ve DoÄŸu Anadolu bölgelerinde sürdürülen operasyonlarÄ± protesto etmek amacÄ±yla savaÅŸa karÅŸÄ± barÄ±ÅŸÄ± savunacaÄŸÄ±z, 29 AralÄ±k'ta hizmet üretmiyoruz, savaÅŸ ve baskÄ± politikalarÄ±na hayÄ±r" sloganÄ±yla 29 AralÄ±k 2015'te düzenlenen mitinge katÄ±lan, PKK/KCK terör örgütü ile iliÅŸki ve irtibatÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen ve "Derslere girmeyip boykot eden" 22 öÄŸretmen hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.Ä°zmir Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 17 öÄŸretmeni gözaltÄ±na aldÄ±.Åžüphelilerin ev ve iÅŸ yerlerindeki aramalarda, çok sayÄ±da yasaklanmÄ±ÅŸ yayÄ±n ve dijital malzemeye el konuldu.

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Åžehit polisin tabutuna sarÄ±lan genÃ§ kÄ±zÄ±n sÄ±rrÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ã–z aÄŸabeyi olmayan genÃ§ kÄ±zÄ±n ÅžanlÄ±urfa'da trafik kazasÄ±nda ÅŸehit olan polis memurunun cenazesine tabuta sarÄ±larak, "AÄŸabeyimi gÃ¶tÃ¼rmeyin" diye aÄŸlamasÄ± Ã¼zerine aÃ§Ä±klamada bulunarak, "AÄŸabeyim gibiydi." dedi.


4 gÃ¼n sonra dÃ¼nyaevine girecek olan genÃ§ Ã§ifti Ã¶lÃ¼m ayÄ±rdÄ±

Kayseri'de 29 Ocak gÃ¼nÃ¼ nikahlarÄ± kÄ±yÄ±lacak olan genÃ§ Ã§iftin trafik kazasÄ± geÃ§irmesi sonucu Ã–zgÃ¼l KÃ¶ylÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybederken, Cenk Ay'Ä±n ise tedavisi hastanede sÃ¼rÃ¼yor.


Ä°lÃ§e dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kamaz hale gelince soyadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek CantÃ¼rk yaptÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin kilit isimlerinden Adil Ã–ksÃ¼z ile aynÄ± ad ve soyadÄ± taÅŸÄ±yan kiÅŸi ilÃ§e dÄ±ÅŸÄ±na bile Ã§Ä±kamayÄ±nca Ã§areyi soyadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmekte buldu.