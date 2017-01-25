Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/01/2017 13:08

4 gÃ¼n sonra dÃ¼nyaevine girecek olan genÃ§ Ã§ifti Ã¶lÃ¼m ayÄ±rdÄ±


Kayseri'de 29 Ocak gÃ¼nÃ¼ nikahlarÄ± kÄ±yÄ±lacak olan genÃ§ Ã§iftin trafik kazasÄ± geÃ§irmesi sonucu Ã–zgÃ¼l KÃ¶ylÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybederken, Cenk Ay'Ä±n ise tedavisi hastanede sÃ¼rÃ¼yor.

Kayseri'nin Garipçe mevkiinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 29 Ocak Pazar günü nikah için gün alan genç çifti ölüm ayÄ±rdÄ±. 27 yaÅŸÄ±ndaki anaokulu öÄŸretmeni Özgül Köylü, hayatÄ±nÄ± kaybetti, niÅŸanlÄ±sÄ± Cenk Ay'Ä±n ise tedavisinin sürdüÄŸü öÄŸrenildi.

OTOMOBÄ°L ÅžARAMPOLE YUVARLANDI

Dün akÅŸam saatlerinde Avanos'tan Kayseri'ye giden niÅŸanlÄ± Cenk Ay (28) ve Özgül Köylü'nün (27) içinde bulunduÄŸu 20 SU 093 plakalÄ± otomobil Kayseri'nin Garipçe mevkiinde kaza yaptÄ±. Otomobilin ÅŸarampole yuvarlandÄ±ÄŸÄ± kazada yaralanan genç çifte ilk müdahaleyi olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±. Ä°lk müdahalenin ardÄ±ndan Cenk Ay ve Özgül Köylü, Erciyes Üniversitesi TÄ±p Fakültesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

ANAOKULU ÖÄžRETMENÄ° ÖZGÜL HAYATINI KAYBETTÄ°

Kazada yaralanan 27 yaÅŸÄ±ndaki anaokulu öÄŸretmeni Özgül Köylü hastanede yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada yaralanan Cenk Ay'Ä±n ise tedavisinin sürdüÄŸü öÄŸrenildi.

PAZAR GÜNÜ NÄ°KAHLARI KIYILACAKTI

Genç çiftin Avanos Belediyesi Nikah MemurluÄŸuna müracaat ettiÄŸi ve 29 Ocak Pazar günü nikah kÄ±ydÄ±rmak için gün aldÄ±klarÄ± öÄŸrenildi. Genç çiften ise geriye sadece mutluluk fotoÄŸraflarÄ± kaldÄ±.

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Åžehit polisin tabutuna sarÄ±lan genÃ§ kÄ±zÄ±n sÄ±rrÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ã–z aÄŸabeyi olmayan genÃ§ kÄ±zÄ±n ÅžanlÄ±urfa'da trafik kazasÄ±nda ÅŸehit olan polis memurunun cenazesine tabuta sarÄ±larak, "AÄŸabeyimi gÃ¶tÃ¼rmeyin" diye aÄŸlamasÄ± Ã¼zerine aÃ§Ä±klamada bulunarak, "AÄŸabeyim gibiydi." dedi.

terÃ¶r operasyonu

Ä°zmir'de 17 Ã¶ÄŸretmen PKK operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 17 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


Ä°lÃ§e dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kamaz hale gelince soyadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek CantÃ¼rk yaptÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin kilit isimlerinden Adil Ã–ksÃ¼z ile aynÄ± ad ve soyadÄ± taÅŸÄ±yan kiÅŸi ilÃ§e dÄ±ÅŸÄ±na bile Ã§Ä±kamayÄ±nca Ã§areyi soyadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmekte buldu.