4 gÃ¼n sonra dÃ¼nyaevine girecek olan genÃ§ Ã§ifti Ã¶lÃ¼m ayÄ±rdÄ±

Kayseri'de 29 Ocak gÃ¼nÃ¼ nikahlarÄ± kÄ±yÄ±lacak olan genÃ§ Ã§iftin trafik kazasÄ± geÃ§irmesi sonucu Ã–zgÃ¼l KÃ¶ylÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybederken, Cenk Ay'Ä±n ise tedavisi hastanede sÃ¼rÃ¼yor.

Kayseri'nin Garipçe mevkiinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 29 Ocak Pazar günü nikah için gün alan genç çifti ölüm ayÄ±rdÄ±. 27 yaÅŸÄ±ndaki anaokulu öÄŸretmeni Özgül Köylü, hayatÄ±nÄ± kaybetti, niÅŸanlÄ±sÄ± Cenk Ay'Ä±n ise tedavisinin sürdüÄŸü öÄŸrenildi.

OTOMOBÄ°L ÅžARAMPOLE YUVARLANDI

Dün akÅŸam saatlerinde Avanos'tan Kayseri'ye giden niÅŸanlÄ± Cenk Ay (28) ve Özgül Köylü'nün (27) içinde bulunduÄŸu 20 SU 093 plakalÄ± otomobil Kayseri'nin Garipçe mevkiinde kaza yaptÄ±. Otomobilin ÅŸarampole yuvarlandÄ±ÄŸÄ± kazada yaralanan genç çifte ilk müdahaleyi olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±. Ä°lk müdahalenin ardÄ±ndan Cenk Ay ve Özgül Köylü, Erciyes Üniversitesi TÄ±p Fakültesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

ANAOKULU ÖÄžRETMENÄ° ÖZGÜL HAYATINI KAYBETTÄ°

Kazada yaralanan 27 yaÅŸÄ±ndaki anaokulu öÄŸretmeni Özgül Köylü hastanede yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada yaralanan Cenk Ay'Ä±n ise tedavisinin sürdüÄŸü öÄŸrenildi.

PAZAR GÜNÜ NÄ°KAHLARI KIYILACAKTI

Genç çiftin Avanos Belediyesi Nikah MemurluÄŸuna müracaat ettiÄŸi ve 29 Ocak Pazar günü nikah kÄ±ydÄ±rmak için gün aldÄ±klarÄ± öÄŸrenildi. Genç çiften ise geriye sadece mutluluk fotoÄŸraflarÄ± kaldÄ±.