Åžehit polisin tabutuna sarÄ±lan genÃ§ kÄ±zÄ±n sÄ±rrÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ã–z aÄŸabeyi olmayan genÃ§ kÄ±zÄ±n ÅžanlÄ±urfa'da trafik kazasÄ±nda ÅŸehit olan polis memurunun cenazesine tabuta sarÄ±larak, "AÄŸabeyimi gÃ¶tÃ¼rmeyin" diye aÄŸlamasÄ± Ã¼zerine aÃ§Ä±klamada bulunarak, "AÄŸabeyim gibiydi." dedi.

ÅžanlÄ±urfa'da geçirdiÄŸi trafik kazasÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru Recep Yanmaz'Ä±n cenaze töreninde tabuta sarÄ±larak gözyaÅŸÄ± döken Kevser YÄ±lmaz, ÅŸehit ile akraba olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak aÄŸabey-kardeÅŸ gibi olduklarÄ±nÄ± belirterek, "AnamÄ±z babamÄ±z bir deÄŸil ama kendisi benim aÄŸabeyim gibiydi" dedi.

AKRABASI OLMADIÄžI ORTAYA ÇIKMIÅžTI

Bir yerel televizyonda program yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KahramanmaraÅŸlÄ± Kevser YÄ±lmaz, ÅžanlÄ±urfa Emniyet MüdürlüÄŸü'nde ÅŸehit polis Recep Yanmaz için düzenlenen törene katÄ±larak gözyaÅŸÄ± döktü. Polisler tarafÄ±ndan 'Gitme aÄŸabeyim' diye kapanarak gözyaÅŸÄ± döktüÄŸü tabuttan güçlükle uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan YÄ±lmaz'Ä±n, ÅŸehidin akrabasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

"AKRABA DEÄžÄ°LÄ°Z AMA AÄžABEYÄ°M GÄ°BÄ°YDÄ°"

Kevser YÄ±lmaz, zincirleme kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden polisle aralarÄ±nda aÄŸabey-kardeÅŸ diyalogu olduÄŸunu, bu nedenle onu son yolculuÄŸuna uÄŸurlamak için törene katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: "Polis memuru Recep Yanmaz aÄŸabeyimiz, 'AÄŸabeyimiz' diyorum tekrar, üstüne basa basa söylüyorum. Åžehit polis memuru Recep aÄŸabey ile Ankara'da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k, tanÄ±ÅŸtÄ±k. Orada bir sohbetimiz, muhabbetimiz olmuÅŸtu. TanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk gün itibariyle aÄŸabey-kardeÅŸ diyalogu geçti aramÄ±zda. O büyüklüÄŸünü, yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi. Kendi kardeÅŸiymiÅŸim, kendi kÄ±zÄ±ymÄ±ÅŸÄ±m gibi ilgilendi. En ufak bir ÅŸey olsa 'KardeÅŸim iyi misin?' derdi ve sürekli görüÅŸürdük, 2015'te ÅžanlÄ±urfa Karaköprü Polis Merkezi'nde göreve baÅŸladÄ±. Akraba deÄŸiliz, ama aÄŸabeyim gibiydi."