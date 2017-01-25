Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/01/2017 15:54

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri o ilde faciayÄ± son anda engelledi

ÅŸÄ±rnak

ÅžÄ±rnak'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon sonucunda Ã¶rgÃ¼te ait Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytüÅŸÅŸebap ile Uludere ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaÅŸam malzemeleri bulundu.Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, BeytüÅŸÅŸebap ve Uludere Ä°lçe Jandarma komutanlÄ±klarÄ± ekiplerince yapÄ±lan arama tarama faaliyetinde, PKK'lÄ± teröristlerce araziye gizlenen 4 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 4 roket ile 2 anti tank mühimmatÄ±, 3 zÄ±rh delici mermi, 250 biksi mühimmatÄ± ve yaÅŸam malzemeleri ele geçirildi.Güvenlik güçlerince terör örgütüne yönelik çalÄ±ÅŸmalar sürdürülüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

cezaevi yangÄ±n

Cezaevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Adana E Tipi KapalÄ± ve AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz Kurumu'nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

el bab

El Bab'dan acÄ± haber ÅŸehit ve yaralÄ±lar var

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bÃ¶lgesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž ile Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucunda 1 asker ÅŸehit oldu

Belgrad ormanÄ±

Belgrad OrmanÄ±'ndaki merak edilen iÅŸaretlerin nedeni ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ "Belgrad OrmanÄ±â€™nda AÄŸaÃ§lara KÄ±rmÄ±zÄ± Ä°ÅŸaret" baÅŸlÄ±klÄ± haber aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±