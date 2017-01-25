GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri o ilde faciayÄ± son anda engelledi

ÅžÄ±rnak'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon sonucunda Ã¶rgÃ¼te ait Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytüÅŸÅŸebap ile Uludere ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaÅŸam malzemeleri bulundu.Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, BeytüÅŸÅŸebap ve Uludere Ä°lçe Jandarma komutanlÄ±klarÄ± ekiplerince yapÄ±lan arama tarama faaliyetinde, PKK'lÄ± teröristlerce araziye gizlenen 4 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 4 roket ile 2 anti tank mühimmatÄ±, 3 zÄ±rh delici mermi, 250 biksi mühimmatÄ± ve yaÅŸam malzemeleri ele geçirildi.Güvenlik güçlerince terör örgütüne yönelik çalÄ±ÅŸmalar sürdürülüyor.