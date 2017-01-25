BaÅŸkentte hareketli saatler iki kiÅŸi polislere ateÅŸ aÃ§tÄ±

Ankara'da polis ekiplerine ateÅŸ aÃ§an 2 kiÅŸi Ã§evik kuvvet ekiplerinin operasyonunun ardÄ±ndan yakalandÄ±

Olay, AltÄ±ndaÄŸ ilçesi AltÄ±ndaÄŸ Caddesi'nde kentsel dönüÅŸüm amaçlÄ± yÄ±kÄ±m yapÄ±lan bölgede meydana geldi. Ä°ddiaya göre, yÄ±kÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda görev yapan polislere kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan otomatik silahla ateÅŸ açÄ±ldÄ±. Olayda ÅŸans eseri yaralanan olmazken, ateÅŸ açan ÅŸahÄ±slarÄ± yakalamak için bölgeye çok sayÄ±da çevik kuvvet ve asayiÅŸ ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniÅŸ çaplÄ± çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Polis ekipleri gecekondularÄ±n arasÄ±nda aramalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü sÄ±rada kaçan 2 ÅŸahÄ±s tespit edildi. ÅžahÄ±slarÄ± bir süre kovalayan çevik kuvvet ekipleri, olayÄ±n ÅŸüphelilerini saklandÄ±klarÄ± yerde kÄ±skÄ±vrak yakaladÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nana ÅŸahÄ±slar emniyete götürüldü.