Ä°stanbul'da uÃ§uÅŸlar yÃ¼zde 20 oranÄ±nda azalacak

Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ä°stanbul AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±nda uÃ§uÅŸlar azaltÄ±lacak

Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesinden (DHMÄ°) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± sebebiyle Atatürk HavalimanÄ±'nda yarÄ±n gerçekleÅŸtirilmesi planlanan uçuÅŸlarÄ±n gece yarÄ±sÄ±na kadar yüzde 20 oranÄ±nda azaltÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.Karar dolayÄ±sÄ±yla tüm yolculardan, uçuÅŸlarÄ±yla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitesinden takip istendi.

SABÄ°HA GÖKÇEN'DE 26-27 OCAK'TA

Sabiha Gökçen HavalimanÄ± Meydan Ä°ÅŸletmecisi HavaalanÄ± Ä°ÅŸletme ve HavacÄ±lÄ±k Endüstrileri AÅž'den (HEAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre ise, yurt genelinde beklenen olumsuz meteorolojik ÅŸartlar nedeniyle, Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nda 26-27 Ocak'ta gerçekleÅŸtirilmesi planlanan uçuÅŸlarda yüzde 20 oranÄ±nda azaltma yapma kararÄ± alÄ±ndÄ±.Bu nedenle, tüm yolculardan, uçuÅŸlarÄ±yla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi istendi.