Ä°stanbul'da bebek operasyonu polis her yerde arÄ±yor

Ä°stanbul Fatih'te bir kadÄ±nÄ±n iddiasÄ± Ã¼zerine 40 gÃ¼nlÃ¼k bebek denizde aranÄ±yor

Fatih'te bir kadÄ±n, 40 günlük bebeÄŸini denize attÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.AlÄ±nan bilgiye göre, polise baÅŸvuran F.K. (35) adlÄ± kadÄ±n, dün akÅŸam saatlerinde Eminönü Åžehit HatlarÄ± Vapur Ä°skelesi yakÄ±nlarÄ±nda 40 günlük bebeÄŸini denize attÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.GözaltÄ±na alÄ±nan F.K'nÄ±n ifadesinde, 1.5 yÄ±ldÄ±r M.T (36) ile nikahsÄ±z birlikteliÄŸi olduÄŸunu, F.K'nin istememesi üzerine bebeÄŸe kuru sÄ±kÄ± tabancayla ateÅŸ ederek öldürmek istediÄŸini, baÅŸarÄ±lÄ± olamayÄ±nca bebeÄŸi Eminönü'ndeki Åžehir HatlarÄ± iskelesinin yanÄ±ndan denize attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi öÄŸrenildi.Polis ekipleri, F.K'nÄ±n erkek arkadaÅŸÄ± M.T'yi de gözaltÄ±na aldÄ±.Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, bebeÄŸin bulunmasÄ± için denizde arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.