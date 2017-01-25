Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/01/2017 16:05

Ä°stanbul'da bebek operasyonu polis her yerde arÄ±yor

kayÄ±p bebek

Ä°stanbul Fatih'te bir kadÄ±nÄ±n iddiasÄ± Ã¼zerine 40 gÃ¼nlÃ¼k bebek denizde aranÄ±yor

Fatih'te bir kadÄ±n, 40 günlük bebeÄŸini denize attÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.AlÄ±nan bilgiye göre, polise baÅŸvuran F.K. (35) adlÄ± kadÄ±n, dün akÅŸam saatlerinde Eminönü Åžehit HatlarÄ± Vapur Ä°skelesi yakÄ±nlarÄ±nda 40 günlük bebeÄŸini denize attÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.GözaltÄ±na alÄ±nan F.K'nÄ±n ifadesinde, 1.5 yÄ±ldÄ±r M.T (36) ile nikahsÄ±z birlikteliÄŸi olduÄŸunu, F.K'nin istememesi üzerine bebeÄŸe kuru sÄ±kÄ± tabancayla ateÅŸ ederek öldürmek istediÄŸini, baÅŸarÄ±lÄ± olamayÄ±nca bebeÄŸi Eminönü'ndeki Åžehir HatlarÄ± iskelesinin yanÄ±ndan denize attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi öÄŸrenildi.Polis ekipleri, F.K'nÄ±n erkek arkadaÅŸÄ± M.T'yi de gözaltÄ±na aldÄ±.Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, bebeÄŸin bulunmasÄ± için denizde arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

cezaevi yangÄ±n

Cezaevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Adana E Tipi KapalÄ± ve AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz Kurumu'nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

el bab

El Bab'dan acÄ± haber ÅŸehit ve yaralÄ±lar var

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bÃ¶lgesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž ile Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucunda 1 asker ÅŸehit oldu

Belgrad ormanÄ±

Belgrad OrmanÄ±'ndaki merak edilen iÅŸaretlerin nedeni ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ "Belgrad OrmanÄ±â€™nda AÄŸaÃ§lara KÄ±rmÄ±zÄ± Ä°ÅŸaret" baÅŸlÄ±klÄ± haber aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±