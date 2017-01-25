Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/01/2017 16:12

Ä°stanbul iÃ§in korkutan aÃ§Ä±klama 7,5 ÅŸiddetinde deprem olacak

deprem

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, uzmanlarÄ±n Ä°stanbul'da 2030 yÄ±lÄ±na kadar 7-7,5 ÅŸiddetinde deprem beklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±

Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Özhaseki, ömrünü tamamlayan 4 fay hattÄ±nÄ±n her an patlayabileceÄŸi konusunda uyararak kentsel dönüÅŸümün hÄ±zlanmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki, belli aralÄ±klarla depreme neden olan 4 adet fay hattÄ±nÄ±n ömrünü doldurduÄŸunu, dolayÄ±sÄ±yla yeni bir depreme sebebiyet vermeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± söyledi.UzmanlarÄ±n Ä°stanbul'da 2030 yÄ±lÄ±na kadar kesinlikle bir deprem beklediÄŸini belirten Özhaseki, deprem ÅŸiddettinin ise 7 - 7.5 olarak beklendiÄŸini söyledi.

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