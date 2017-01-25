Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/01/2017 16:27

Kayak merkezinde kan donduran Ã¶lÃ¼m

GÃ¼lhan UlutaÅŸ

Davraz Kayak Merkezi'nde geÃ§irdiÄŸi kaza sonucu kafa travmasÄ± geÃ§iren 36 yaÅŸÄ±ndaki ana sÄ±nÄ±fÄ± Ã¶ÄŸretmeni GÃ¼lhan UlutaÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti

Davraz Kayak Merkezi'nde oteller bölgesinde ÅŸiÅŸme botla kayan  Deregümü Ä°lkokulu ana sÄ±nÄ±fÄ± öÄŸretmeni Gülhan UlutaÅŸ  alanda kendisi gibi  kayanlarla çarpÄ±ÅŸarak yaralandÄ±. Merkezdeki 112 Acil Servis ekiplerince yapÄ±lan ilk müdahalenin  ardÄ±ndan Süleyman Demirel Üniversitesi TÄ±p Fakültesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama  Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan UlutaÅŸ'Ä±n kafa travmasÄ± geçirdiÄŸi tespit edildi.

 AmeliyatÄ±n ardÄ±ndan yoÄŸun bakÄ±m ünitesine alÄ±nan 7 yÄ±llÄ±k öÄŸretmen  UlutaÅŸ, müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. UlutaÅŸ'Ä±n cenazesi, memleketi Ankara'ya gönderildi.

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