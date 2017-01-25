Belgrad OrmanÄ±'ndaki merak edilen iÅŸaretlerin nedeni ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ "Belgrad OrmanÄ±â€™nda AÄŸaÃ§lara KÄ±rmÄ±zÄ± Ä°ÅŸaret" baÅŸlÄ±klÄ± haber aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Ä°ÅŸaretlemelerin müdürlük tarafÄ±ndan koruma amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek ÅŸunlara deÄŸinildi;"Bahçeköy Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸünce 2016 YÄ±lÄ± DoÄŸal GençleÅŸtirme programÄ±nda bulunan habere konu olan sahada yapÄ±lan iÅŸaretleme, aÄŸaçlarÄ±n bol tohum tutmasÄ± ve idare süresinin sonuna kadar meÅŸcerede kalacak ve meÅŸcere artÄ±mÄ±nÄ± üzerinde toplayacak, iyi bir büyüme gösteren, simetrik bir tepeye sahip, herhangi bir yara veya kusur göstermeyen, doÄŸal dal budanmasÄ± sonucunda ince dallÄ±, düzgün, silindirik ve kaliteli gövdeye sahip olduÄŸu için bu aÄŸaçlar korunmak amacÄ±yla iÅŸaretlenmiÅŸtir.

AyrÄ±ca bu sahadaki bazÄ± aÄŸaçlarda Orman Amenajman planlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na ait usul ve esaslar tebliÄŸi doÄŸrultusunda hazÄ±rlanan Orman Amenajman haritalarÄ±ndaki bölmesÄ±nÄ±r numaralarÄ±nÄ±n tanÄ±mÄ± amacÄ±yla arazi üzerindeki iÅŸaretlenmesi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan Ä°ÅŸaretlemelerin haberin içeriÄŸiyle ilgisi olmayÄ±p, iÅŸaretli aÄŸaçlarÄ±n kesilmesi söz konusu deÄŸildir"