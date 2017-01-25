El Bab'dan acÄ± haber ÅŸehit ve yaralÄ±lar var

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bÃ¶lgesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž ile Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucunda 1 asker ÅŸehit oldu

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bugün saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'Ä±n Kabr el Mukri bölgesinde DEAÅž mensubu teröristlerle yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda, 1 asker ÅŸehit oldu, 5 asker yaralandÄ±.AçÄ±klamada, ÅŸehide Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) mensuplarÄ±na ve Türk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ± askerlere de acil ÅŸifa dileÄŸinde bulunuldu.

YaralÄ± askerler tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±

ÇatÄ±ÅŸmada yaralanan 5 asker, 112 Acil Servis ekipleri tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±rdan alÄ±narak Kilis'e getirildi. YaralÄ±lardan 4'ü Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.DiÄŸer yaralÄ± ise helikopterle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Åžahinbey AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.